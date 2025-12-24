靚鑑賞／耶誕包吃包睡

澳門新濠影滙10週年慶典的煙花滙演非常震撼。（新濠影滙提供）

當節慶不再只是日曆上的標記，而成為一場被精心設計的生活體驗，耶誕也隨之展開新的想像。這次我們從「食」與「住」出發，走進節慶感被細緻放大的空間與味覺之中，回到最貼近日常的兩個面向：澳門高檔飯店度假村迎來10週年盛典以及假日季節，以電影規模打造沉浸式互動體驗，重新定義度假與慶典之間的關係；而餐桌上，法國頂級麵包店的國王派、比佛利山莊的精品級軟糖，則以層次分明的甜味，延續耶誕專屬的傳統與儀式感。

這些關於品味的片刻，構成了屬於年末的溫柔儀式感。

童話、星光、煙火舞

澳門新濠影滙迎來10週年，這個重要里程碑，以一場結合電影、文化與城市想像的盛典揭開序幕。日前攜手雜誌《Man About Town》中文版舉辦「電影之城—2025實力派電影盛典」，邀集超過500位重量級導演、演員與來自各地的嘉賓，共同見證這段橫跨10年的文化時刻。

廣告 廣告

新濠天地主入口的15公尺寬巨型耶誕裝置，有9公尺高的粉金色耶誕樹與馴鹿。（新濠影滙提供）

盛典以一部精心製作的短片作為開場，取景於新濠影滙園區，巧妙致敬《一級玩家》《羅馬假期》《大亨小傳》《歡迎來到布達佩斯大飯店》與《樂來越愛你》等經典作品，在影像與場景之間，傳遞品牌「快樂無止境」的精神以及對電影藝術的長期投入。當晚長達10分鐘、逾兩萬發的煙火秀，融合經典配樂、燈光、火花與雷射效果，為盛典劃下耀眼句點，也再次展現其對文旅融合的持續推動。

魔幻冬日泡泡秀以及驚喜現身的耶誕老人，構築出歡樂的童話世界氛圍。（新濠影滙提供）

年終歲末之際，「濠夢聖誕頌」同步展開，讓度假村在節慶氛圍中回歸更輕鬆的步調。從重點布置的戶外花園到室內節日裝飾，結合互動活動與餐飲體驗，將歡慶元素融入藝術美學之中。主入口前，15公尺寬的巨型耶誕裝置成為視覺焦點，9公尺高的粉金色未來感耶誕樹與金色馴鹿相映而立，搭配魔幻冬日泡泡秀與驚喜現身的耶誕老人，打造出假日季節的童話場景。

新濠天地摩珀斯酒廊美食。（新濠影滙提供）

擺飾、輕快、小俏皮

雪人（左起）與耶誕老人造型擺飾，各NT$1,400。（ARTIFACTS提供）

由ARTIFACTS引進的丹麥玩具品牌HOPTIMIST，走的是俏皮造型與輕快彈跳路線，象徵快樂與正能量。除了經典款的LED造型燈飾之外，在節慶期間也有超級符合holiday主題的氣氛造型擺飾小物，讓你為自己所處的空間，打造出溫暖有快樂的氛圍。

麋鹿造型擺飾，NT$1,400。（ARTIFACTS提供）

糖果、童趣、一口甜

sugerfina佳節愉快9入提箱DYO自選糖果禮盒，NT$6,890。（俊嶽提供）

來自比佛利山莊的精品糖果品牌sugarfina隨著年終假期推出一系列holiday限定新品，注入滿滿的節日靈感，有適合獨享的療癒小確幸，也有與親朋好友相聚時的分享時光：童趣氛圍的包裝體現把糖果變成精品藝術品的理念，讓人每一口都充滿甜蜜，心裡是好開心的驚喜。

sugarfina 2入毛衣小熊糖果禮盒，NT$1,390。（俊嶽提供）

sugarfina 3入北極特快車軟糖禮盒，NT$1,790。（俊嶽提供）

可頌、花環、好幸福

每份國王派都附上來自法國的限量瓷偶與紙皇冠，NT$820 。（微風集團提供）

12月，要用嘴巴裡嘗到滿滿的耶誕滋味啊！法國頂級麵包名店Maison Kayser推出全新的耶誕冠軍花環可露夫，以曾獲得法國評鑑第一名的冠軍可頌為基礎，編織成皇冠花環造型後再撒上雪白糖粉，以宛如可以食用的耶誕皇冠花環外型登上夢幻主角寶座；代表性的國王派在切開的那一刻能尋到來自法國的限量瓷偶、雪人與耶誕樹造型蛋糕，以療癒外觀帶來耶誕幸福感。

耶誕樹造型蛋糕，NT$250。（微風集團提供）

更多鏡週刊報導

靚鑑賞／小可愛報佳音

靚鑑賞／耶！過節啦

靚鑑賞／曾幾何時更動人