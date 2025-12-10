Ariana Grande為SWAROVSKI演繹「派對奇妙夜」企劃。（施華洛世奇提供）

耶誕的溫暖氣息逐漸蔓延，品牌以細緻工藝描繪出專屬耶誕的浪漫輪廓：包款添上細緻光澤、髮飾與飾品以閃爍華麗點綴日常，每一件都帶著讓人心情變好的小驚喜；期間限定的下午茶則以味蕾延續奢侈感篇章，將節慶的甜美完整封存。這個耶誕，就用那些讓你微笑的細節，完成專屬自己的節慶風格吧！

小天后揪開趴

SWAROVSKI找來了全球品牌代言人Ariana Grande，佩戴標誌性的Millenia及優雅的Matrix Crash系列作品，詮釋「派對奇妙夜」企劃，在華麗璀璨的派對場景裡，透過璀璨的水晶首飾展現個性與自我主張，讓每個人都能以氣場強大的奪目色彩，閃耀這個充滿魔力的耶誕佳節；連這位葛萊美獎得主都說：「在這個假日季節裡，能夠帶來如此多的歡樂和閃耀，真是一件美妙的事情。」

Matrix Y形項鍊。NT$18,000

Millenia頸鍊。NT$38,000

（右）Millenia手錶 NT$16,000、（左）Millenia手鐲 NT$9,500。 Millenia項鍊。NT$22,000

Millenia項鍊。NT$22,000

歡樂氛圍罩頂

12月，法國手工精品髮飾Alexandre de Paris亞歷山卓推出「聖誕臻獻」系列，將耶誕與跨年派對的華麗和歡樂氛圍，融入節日專屬的雪花、聖誕紅圖騰、亮麗的金屬鉚釘、輕奢的施華洛世奇珍珠與水晶鑽飾，以及金、銀、紅、綠等歡慶色調；而與日本知名時尚插畫家Nozomi Yuasa的二度合作，呈現出柔和夢幻的色彩下，以蝴蝶結、雪花串起的冬日巴黎街景。

Alexandre de Paris亞歷山卓髮飾推出「聖誕臻獻」系列。華麗奧黛莉蝴蝶結仕女夾（夜藍） NT$18,800（台灣八木通商提供）

耶誕豆釦夾小星星。NT$3,300

耶誕豆釦夾耶誕樹。NT$3,300

珍珠蝴蝶結豆釦夾（黑）。NT$5,500

華麗聖誕紅髮箍（紅）。NT$19,800

晶燦雪片豆釦夾（黛綠）。NT$6,800

佳節夜晚放閃

GUCCI Gift假日禮讚系列將符合節日的溫暖紅色調、閃耀銀色調的光芒，與水鑽結合，讓品牌標誌性設計展現出熱鬧滾滾的氛圍與奢華的光采：從Ophidia系列包款以GG帆布搭配漸層水鑽熱壓，點亮品牌經典；到Diana及Jackie 1961將漸層水鑽熱壓裝飾於紅色絲絨布上、搭配GG字母的鍊條，完美呼應節慶的閃亮魅力，讓每個GUCCI女孩都是當晚的最佳女主角。

GUCCI Gift假日禮讚系列運用水鑽結合溫暖紅色調與閃耀銀色調。（古馳提供）

紅色水晶頭箍。NT$25,300

Gucci Shift黑色水鑽版運動鞋。NT$42,400

Gucci Diana紅色絨布竹節包。NT$161,800

餐桌夢幻連動

不是每一個人都買得起海瑞溫斯頓（Harry Winston），然而這樣夢幻的品牌並不是完全高不可攀的；品牌第一次與晶華酒店合作推出12月限定的「Harry Winston Winter Wonderland冬日夢幻饗宴下午茶」，將璀璨珠寶的極致美學延伸至食藝創作，從鹹點到甜品都能令人感受如瑰麗珠寶般綻放的光彩。

Azie Grand Café 15公尺的耶誕樹，點綴Harry Winston代表性的精緻裝飾。（海瑞溫斯頓提供）

Harry Winston Winter Wonderland冬日夢幻饗宴下午茶。雙人套組 NT$2,580

