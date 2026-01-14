靚鑑賞／2026時尚白皮書

儘管是最柔和的白，落在英姿颯爽的斗篷上，依舊氣勢滿點。（Dior 提供）

像深吸了一口清晨的新鮮空氣，

冷冽、純淨又清醒，無形卻可感，

讓人停下腳步記住這3秒間的安定。

雲舞白（Cloud Dancer），

不只是PANTONE 2026年度代表色，

更像一道溫柔的指引，在過度喧囂的時代，

領心回到寧靜與和諧。

白日夢冒險

LADY Dior白色雛菊小羊皮小型提包。NT$240,000（Dior 提供）

全新包款Dior Bow， 優雅外型配上雲舞白最適宜。價格店洽（Dior 提供）

這抹白，彷彿是Dior新任創意總監Jonathan Anderson的內心告白：「人們對時尚的關注來到顛峰，每個人都有意見，很多噪音。」接下重任後不久，他便要交出第一份成績單，此生從未面臨如此大的壓力，Dior 2026春夏系列成了他最奢侈的逃逸，暫時把現實按下靜音，躲進一場白日夢裡。

並非獨善其身，Anderson向眾人提出了大膽作夢的邀請。將熟悉的品牌符碼拆解、重組，再揉入他一貫行雲流水的輪廓。新的Dior就像一組流動卻跳tone的夢境，自在穿梭於性別、年代與不同概念之間，時而日常、時而浮誇，時而浪漫到無可救藥，唯一不變的是柔軟的留白，替每個人留一處能把自己安放好的空間。

蝴蝶結是本季的靈魂元素，綁住浪漫、延續純潔。（Dior 提供）

運勢大剖白

以幸運餅乾為靈感的Le Roseau手拿包，簡直不要太可愛。NT$13,100（Longchamp提供）

Longchamp人氣包款Le Roseau，這一季也陷入一場白色風暴。經典手提款式以銀色竹節扣輕輕點亮，像雪光落在皮革顆粒上，乾淨而耐看，卻又不失存在感；另一款手拿包則獻上小小的冬日祝福，在肩背之外，亦可利用背帶上的竹節銀扣將包身收攏，折成「幸運餅乾」般的可愛輪廓，圓潤線條彷彿把好運悄悄藏進掌心，令人愛不釋手。

韓團Red Velvet成員 Irene拎著Le Roseau XS手提包 。NT$23,500（Longchamp提供）

冬日開場白

韓國女團 i-dle成員宋雨琦，穿上FEDNI 白色連帽斗篷，自帶溫柔小姐姐氣質。（FENDI提供）

雲舞白，不是專屬於春夏的輕盈，冬日的它，更是侘寂雪地的美好回聲。FENDI 的冬季斗篷，將羊毛呢的溫度收進乾淨線條之中，俐落的廓型輪廓自帶柔順垂墜感，在行走之間帶來優雅律動。不搶眼的品牌logo，讓奢華變得安靜而有分寸，為日常披上一層不張揚的氣場，也為自己罩上一層溫柔的結界，讓喧鬧世界自動降噪。

等不及春夏系列？FENDI 讓你搶先跟上這波白色浪潮。斗篷NT$63,200（FENDI提供）

清冷小白花

即便是一身白，Trotter利用異材質變化，玩出豐富層次感。（Bottega Veneta提供）

男裝同樣被大量的白色包圍，慵懶而從容。（Bottega Veneta提供）

在百花爭豔的時尚圈裡，Louise Trotter的出現，像是一朵初開於晨霧中的小白花，不急著冒出頭，卻讓人忍不住頻頻回頭多看一眼。身為Bottega Veneta的新任掌舵者，她所帶來的2026春夏首作，沒有高聲宣告新時代的到來，而是以穩定、乾淨的節奏，為品牌換上餘韻未止的清新樣貌。

白色襪套式短靴，將成為春夏最百搭的配件寵兒。（Bottega Veneta提供）

威尼托的工藝底蘊、威尼斯的流動光影、紐約的節奏感與米蘭的內斂氣質，Trotter將4座城市之美，凝聚成Bottega Veneta的當代輪廓。經典的皮革編織，與羽毛流蘇、前衛材質、針織衫、夏季套裝等元素彼此呼應；而白色不只是色板上的一格，更像是串聯全場的呼吸律動，為這一季下了最佳註解：低調、精緻，又帶著內斂的力量。

小巧可愛的Baby Veneta包款，就是要這樣反著拿最in！（Bottega Veneta提供）

