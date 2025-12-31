靚鑑賞／Bye bye 2025 !
這一年，權力移動、名字更迭；
有人轉身離去，有人華麗登場。
針尖捕捉著稍縱即逝的瞬間，
線條在動盪時空中重塑永恆。
2025年的最後一日，
我們一起來回顧時尚圈的重要轉折。
Matthieu Blazy上任 Chanel 的新宇宙元年
時尚大風吹，早已見怪不怪，但今年吹起的颶風等級，可算是史無前例，短短12個月之內，陸續有逾20位設計師發表新東家的處女秀，其中最受矚目的莫過於接掌Chanel 的Matthieu Blazy。曾經在Bottega Veneta締造巔峰的他，首場Chanel 大秀將大皇宮化為銀河舞台，經典元素與前衛視角猶如星雲重組，引爆了一場令人震撼的宇宙大爆炸。
FENDI 歡慶100週年 跨越世紀的羅馬傳奇
2025有悲亦有喜，FENDI 在今年迎來創立100週年的里程碑。從1925年的一家小工坊，演變至今日縱橫國際的時裝大牌，靠的是對工藝傳統的極致偏執與創新膽識。品牌以一系列盛大活動回溯百年榮光，更策劃復刻10個經典包款與皮草設計，從創辦人的第一款同名包Adele，到引領21世紀風潮的IT Bag Peekaboo，每一款作品皆對應了FENDI在不同的10年間所淬鍊的美學精髓。
Prada收購Versace 奢侈品版圖再添變數
在2025年即將進入尾聲之際，時尚圈再添震撼彈，Prada集團正式收購Versace。當知性冷靜的Prada遇上狂放性感的Versace，會擦撞出何種時尚火花？全球拭目以待的不只如此，這場世紀合體更象徵義大利品牌重整戰力，試圖翻轉全球精品版圖的勢力平衡。然而，在併購消息曝光僅2天後，上任不到一年的創意總監Dario Vitale無預警閃辭，震驚業界，也為剛併入Prada麾下的Versace，埋下難以預測的伏筆。
Giorgio Armani逝世 一個時代的終結
今年最令人心痛的，即是時尚界又痛失一位傳奇大師。9月時Giorgio Armani 以91歲的高齡正式謝幕，橫跨半世紀的設計生涯就此劃下句點。他不僅締造了亞曼尼帝國，更以「解構式西裝」大膽模糊男女性別的窠臼，徹底改變20世紀的穿衣美學。Armani 生前最後參與的作品，於同月底的米蘭時裝週登場，各國時尚權威紛紛湧入秀場，現場氛圍靜謐而莊重，與其說是看秀，更像在為一代宗師送別。
Jonathan Anderson入主 One Dior的美學共振
在今年這波人事震盪中，另一位不可忽視的焦點人物，就是連續3年拿下英國時尚大獎「年度設計師」的Jonathan Anderson。他在4月正式接掌Dior男女裝與高訂系列，成為迪奧先生後同時掌握三方兵權的第一人。Anderson不負眾望，藉由強大的美學統合力與實驗精神，讓男女裝的設計語言展開對話共鳴，完美實踐「One Dior」這項不可能的任務，正式開啟屬於他的蒙田大道新篇章。
