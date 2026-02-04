靜宜商圈人行空間回來了 沙鹿北勢東路人本優化獲民眾肯定

靜宜商圈人行空間回來了！沙鹿北勢東路人本優化，在地里民力挺、商圈更好走。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市長盧秀燕重視台中市人本交通與友善步行環境，市府建設局近日完成「沙鹿區北勢東路人本改善工程」，除進行道路燙平外，更針對靜宜商圈重要路段進行人本環境優化。在道路寬度有限的條件下，市府透過跨局處合作，導入「標線型人行道」及「內凹停車帶」設計，兼顧行人安全與停車秩序，工程完工後引發網路討論並獲得在地民眾肯定，成功讓人行空間回到街道上。

建設局長陳大田表示，此次工程展現「公私協力」的具體成果，道路燙平範圍自鎮南路二段至東晉一街，全長約一千八百九十公尺，並涵蓋靜宜商圈北中東街至東英路五十六巷等重要路段。工程推動過程中，市府與商圈店家充分溝通人本理念，許多店家主動配合拆除長期佔用道路的違規斜坡道，成功將公共空間歸還行人，為海線地區打造更安全、友善的步行環境，也樹立優質人本街道的示範案例。

沙鹿區晉江里長李瑞珍表示，隨著店家陸續自行拆除違規斜坡道，行人通行空間明顯改善，此次人行環境規劃相當完善。她也分享，部分店家初期因不了解改善內容而有所疑慮，但在工程完成後，實際感受到道路更好走、環境更整齊，態度也轉為支持與肯定。

此次道路燙平範圍自鎮南路二段至東晉一街-總長達一千八百九十公尺。（記者陳金龍攝）

建設局說，此次工程於路口導入「標線型人行道外推」並設置防撞軟桿，可有效防止汽、機車轉彎時以「切西瓜」方式影響行人安全，對推嬰兒車、輪椅使用者及高齡者尤為友善。此外，李瑞珍長期配合市府推動台灣大道六、七段及北勢東路人本環境改善，積極協助凝聚地方共識、促進工程順利推動，並因此榮獲國土管理署頒發「地方貢獻獎」，展現地方與市府攜手合作的成果。