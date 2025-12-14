靜宜大學全球校友齊聚母校迎向70週年 畢業多年校友說溫馨感動

靜宜大學進行值年校友表揚，象徵靜宜人與母校之間歷久彌新的深厚情感。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

靜宜大學校友服務與社會連結中心與校友總會舉辦「2025靜宜大學全球校友回娘家」活動，邀請各地校友重返母校；昨透過祈福禮、值年校友表揚、會員大會、餐敘聯誼、園遊會及校園巡禮等多項活動，回顧在校時光；今年是靜宜創校69週年，校方藉由全球校友回娘家，提前凝聚迎向70周年校慶的情誼與向心力。

靜宜各區及海外校友會理事長等與會，象徵靜宜校友遍布各地、彼此串聯的深厚情誼。（記者陳金龍攝）

典禮由靜宜大學校牧楊安仁神父主持祈福禮揭開序幕，為在場師長與校友獻上祝福；今年畢業滿50年以上校友共有9位返校參加。靜宜董事會董事、主顧修女會馬玉潔修女也到場代表董事會向校友致上誠摯問候與感謝，期盼校友持續與母校同行，讓靜宜精神傳承不息。

廣告 廣告

靜宜校友總會期盼持續號召更多校友回娘家，凝聚校友情誼，攜手成為支持母校永續發展的重要後盾。（記者陳金龍攝）

靜宜大學校長林思伶指出，靜宜大學在2025年《泰晤士高等教育世界大學影響力排名》中表現亮眼，在「優質教育」（SDG4）與「減少不平等」（SDG10）並列全台第一；「永續城市與社區」（SDG11）名列全球第28名、全台第二，展現學校在永續教育與國際發展上的成果。

靜宜校友總會理事長沈宜玲說，透過全球校友回娘家活動，讓來自各地的校友齊聚母校，展現靜宜人團結向心的力量。她感謝師長一路以來的支持，及校友總會理監事、顧問團與各分區校友會、系友會的共同投入，讓校友與母校之間始終保持緊密連結。

多位畢業滿50年以上的資深校友回到靜宜回憶在校求學點滴。畢業已56年、第一屆化學系校友、現任高雄大榮中學董事會顧問的李錦姬表示，重返母校看見校園持續成長，她很感動；與師長、同學再次齊聚一堂，深刻感受到校友情誼的珍貴。

深耕醫療營養領域的2025靜宜傑出校友、現任國立成功大學醫學院附設醫院營養部主任郭素娥分享，回到校園見到多位師長，勾起在靜宜求學時的美好回憶。

活動中表揚「心心相印校友」，包括夫妻校友、親子校友與手足校友，展現靜宜世代相傳的情感連結；召開校友總會會員大會，進一步凝聚校友向心力。靜宜校方邀請所有校友，明年一起回母校迎接靜宜大學70週年校慶。