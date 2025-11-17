靜宜大學新秀培育工作坊 接軌產業趨勢 助青年打造職涯競爭力
記者陳金龍／台中報導
在各大學積極投入學生職涯輔導之際，靜宜大學以更系統化、前瞻性的課程與活動，打造學生「畢業即就業」的競爭力！學校透過「靜宜新秀培育工作坊」，協助學生掌握就業趨勢與職涯方向。秘書長暨職產長程敬閏指出，「靜宜新秀」不只是榮譽，更是打造個人品牌、邁向夢想的重要起點。靜宜更以「四年一貫」職涯輔導理念，引導學生探索興趣、累積能力，並整合企業資源、強化求職準備，展現推動「學職合一、畢業即就業」的使命。
「靜宜新秀」是靜宜大學的重要人才亮點計畫，源自二０一四年「千里馬菁英培訓」。由各系所推薦表現優秀、具明確就業意願的學生參與；透過重點培訓、自主學習、履歷與作品集建置等方式，累積個人職涯亮點。其中特色的「靜宜人才資料庫」由校方彙整學生資料後主動提供企業參考，協助廠商精準找尋人才，同時提升學生求職能見度。多年來，多位新秀學生於畢業前即錄取企業或因實習表現獲得留任，展現計畫的實質效益。
程敬閏強調，大學階段若能善用學校舉辦的工作坊、職涯輔導、企業資源與專家指導等校內資源來打造個人品牌，將是極其珍貴的學習歷程；若畢業後再尋求外部協助，往往需付出高額費用。他呼籲同學把握大學四年，透過活動、實作、競賽與講座累積經驗與作品，畢業即擁有個人品牌。他也期許同學未來展現更有自信、更聚焦的專業姿態，並提醒自信與衝勁越早培養越有助於未來發展，讓自己走得更穩、更遠。
這次工作坊邀請三位產業界專家，以不同視角帶領學生理解職涯趨勢、企業用人觀點與長期規劃策略。1111人力銀行副總張舜傑以產業趨勢為主軸，解析零接觸經濟、跨域創新與淨零生態鏈等結構性變化。他指出，ＡＩ應用、資安工程、資料分析、碳管理與永續人才等職務需求持續攀升；若新鮮人能兼具專業能力及溝通合作、邏輯思考等軟實力，將更具職場競爭力。鼓勵學生把握在校期間累積作品與實務經驗，使企業更容易看見個人優勢。
宏全國際公司人資協理林蒼彬則以「態度決定高度」為核心理念，分享企業選才最重視的責任心、主動性與合作精神等三項特質。他表示，專業能力能培養，但正確態度無可取代；學生若願意多做、多承擔，就能比他人獲得更多機會。勉勵學生善用每一次演練、報告與專案合作，累積能真正帶得走的能力。
資深職涯講師蘇暐仁透過生活案例，引導學生理解求職過程中常見的迷思，例如盲目追逐熱門產業、只看薪水做選擇、或過度依賴性向測驗等。他強調，職涯發展「方向比速度更重要」，並介紹 OGSM 目標管理工具，協助學生建構目標設定、策略思考與成果衡量的完整方法。
參與的新秀學生分享，經過此次課程，更清楚理解職涯規劃的重要性，也從三位講者的真實經驗中獲得許多啟發。期許自己持續充實作品集與專業能力，讓畢業時更有底氣踏入職場。
