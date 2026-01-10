靜宜大學林思伶校長獲頒韓國天主教大學榮譽博士(圖：靜宜大學提供)

靜宜大學林思伶校長獲頒韓國天主教大學榮譽博士(圖：靜宜大學提供)

靜宜大學林思伶校長致詞(圖：靜宜大學提供)

高等教育不只是知識的累積，更是正直、責任感和關懷他人的品格培養！靜宜大學校長林思伶獲頒韓國天主教大學榮譽博士。他在致詞時表示，教育永遠是一種共同的使命，更要保持深刻的人性，他同時勉勵教育工作者，在不確定的時代中，以智慧、同情心、信念和愛，成為照亮他人的光。

林校長在致詞中強調，高等教育遠不止於知識的生產，更是關乎塑造人格—培養正直、責任感和對他人的關懷。面對快速變遷和挑戰，他提醒教育工作者，教育必須保持深刻的人性；領導力應以良知、人際關係以及對共同利益的責任感為導向。

廣告 廣告

林思伶校長曾於2012年前往韓國天主教大學擔任訪問學者，他強調，這段經歷對他的學術工作帶來了深遠影響，更豐富了他個人的精神生活。

本次也是韓國天主教大學首度將榮譽博士贈予國內大學校長。林思伶校長感謝韓國天主教大學的肯定與友誼，願兩校能持續跨越文化與世代，在共同的教育使命中，攜手前行。

他也感謝每位夥伴的相伴與支持，並鼓勵教育工作者，在不確定的時代中，以智慧、同情心、信念和愛，成為照亮他人的光。