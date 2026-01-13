靜宜大學校長林思伶 榮獲韓國天主教大學名譽博士

韓國天主教大學於創校一百七十週年之際舉行名譽博士頒授典禮，表彰國際教育領袖在高等教育領域的學術與教育成就。（記者陳金龍翻攝）

韓國天主教大學於創校一百七十週年慶典中，頒授名譽博士學位予靜宜大學校長林思伶，以表彰其致力於推動永續高等教育創新、深化國際合作，積極實踐天主教的核心使命與教育精神，並於高等教育領導與國際學術交流領域展現卓越貢獻。

韓國天主教大學創立於一八五五年，是韓國最早的高等教育機構之一，為天主教私立綜合大學，在韓國高等教育體系中具深厚歷史地位與學術聲望。該校設有聖神、聖心與聖醫三大校區，長期深耕人文社會、生命科學、醫學、數位科技與跨領域研究，致力培育兼具學術專業、倫理關懷與公共責任的高等教育人才。

在頒授典禮中，韓國天主教大學校長崔俊圭表示，林思伶校長是兼具學術專業與實踐領導力的教育者，長期致力於強化天主教高等教育的國際連結；其教育理念與奉獻精神，與韓國天主教大學所追求的「尊重人性尊嚴、實踐共同善」之教育精神高度契合。

靜宜大學校長林思伶於名譽博士頒授典禮中致詞，分享以人為本的教育理念。（記者陳金龍翻攝）

靜宜大學校長林思伶長年投入教育服務與天主教精神的實踐，秉持以人為本的教育理念，積極推動大學治理、人才培育與國際合作，對天主教高等教育的國際發展具關鍵貢獻，並獲國際學界高度肯定。

在名譽博士頒授典禮致詞中，林思伶校長指出，高等教育不僅是知識的傳授，更肩負「形塑完整人格」的使命，應致力培養正直、責任感以及對他人的關懷。她並強調，面對快速變遷與多重挑戰的時代，教育應回歸以人為本的核心價值，而大學領導亦應以良知、人際關係與對公共利益的責任作為指引。

林思伶表示，教育始終是一項共同的使命，沒有人是獨自走在這條道路上。此次榮譽並非個人的成就，而是屬於一路相伴的師長、學生與同仁夥伴；並勉勵在充滿不確定的時代中，以智慧、同理心、信念與愛，成為照亮他人、陪伴社會前行的力量。

林思伶期盼持續跨越文化與世代，在共同的教育使命中攜手前行。（記者陳金龍翻攝）

林思伶感謝韓國天主教大學的高度肯定與長久友誼，並回憶她於一０一年赴該校擔任訪問學者的珍貴經驗。這段歷程不僅對其學術研究產生深遠影響，也進一步豐富其精神內涵與生命視野。她期盼未來兩校能持續跨越文化與世代，在共同的教育使命中攜手前行，為全球高等教育與社會發展注入更多希望與行動力。

典禮中，林思伶回贈韓國天主教大學以「光，你們是世界的光」為主題的甲骨文藝術書寫。她表示，這份作品象徵其對教育與領導的體悟；真正的光，並非耀眼，而是在安靜中陪伴、在穩定中守候，讓需要的人得以慢慢看見自己。她認為，教育工作者與領導者的角色，正如一盞燈，不必刻意照亮或改變他人，卻能成為溫柔而堅定的存在，帶來深刻而持久的陪伴與療癒。林思伶校長亦將這份祝福獻給所有教育工作者、師生與同行者，期盼這道光能在每一個教育場域中靜靜亮著，成為陪伴學生成長的力量。