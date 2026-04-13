靜宜大學深耕大學社會責任 社工系團隊攜手善水國中小推動世代共學

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靜宜大學長期深耕大學社會責任（USR），自106學年度成立「靜湳青銀共學好生活」團隊以來，持續投入台中市梧棲區草湳社區服務，至今已發展至第10代種子隊。目前團隊成員以社工系學生為核心，結合校內各系所專業資源，攜手善水國中小推動「老少共學」，透過跨世代互動學習，展現大學專業服務能量，營造具包容性與溫度的學習環境。







靜宜大學校長林思伶表示，該計畫源自學校推動的大學社會責任（USR）計畫，最初為協助小學銜接國中的學習，在與地方發展協會合作過程中發現，社區長者也有學習與陪伴需求，因而逐步發展為三階段推動模式。從中、小學生學習輔導、長者樂齡課程，進一步整合為「青銀共學」的跨世代學習模式。

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林思伶校長指出，USR計畫提供初期資源與制度支持，並導入結構化服務設計，使計畫由單一課程發展為完整的社區服務系統。現由社工系持續接力深耕，協助草湳社區發展為穩定的社會服務學習據點，讓大學專業能量持續進入社區，推動教育與在地服務的長期發展。







靜宜大學社工系主任劉鶴群表示，「靜湳青銀共學好生活」團隊最大特色，在於學生以專業角色深入社區，大學生不僅是服務提供者，更是課程設計者與引導者。同時帶領國中小學生參與服務，串聯長者、社區青壯志工與學生，形成「三代共學」的互動模式。此舉突破傳統單向服務框架，使服務轉化為共同學習與成長的過程，充分展現社會工作專業在地實踐的價值。







「靜湳青銀共學好生活」團隊以社區工作理論為基礎，結合助人技巧與高齡服務等專業，由學生主導從需求評估到課程規劃與執行；並依長者身心狀況設計多元活動，採持續且漸進方式推動，建立系統性的健康促進與學習模式。







合作夥伴善水國中小為全國首創「中介教育」實驗教育學校，也是台中市首所安置型學校，主要協助中輟及適應困難學生，提供適性教育與生活安置；校方將「老少共學」納入課程設計，透過與長者互動，培養學生同理心與人際能力，形塑友善共融的校園環境。







相關實踐也獲外界關注，日前雲林縣副縣長謝淑亞率團前往交流參訪，展現對中介教育與世代共融議題的重視，也為跨縣市教育合作開啟新契機。雲林縣立四湖國中校長王富欽表示，透過這次參訪，深入瞭解「三代共學」的核心理念，未來期待進一步整合社區與大學資源，推動跨世代學習在地發展。







值得一提的是，靜宜團隊由學長姐帶領學弟妹的傳承機制，持續深耕社區，並經由長期蹲點與課程滾動修正，累積穩定服務能量。不僅提升長者參與度與學習成效，也培養學生在問題分析、方案設計與跨世代溝通上的專業能力，使服務價值在社區中持續深化。（張文祿報導）

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