靜宜大學聖誕點燈凝聚愛與祝福 點亮校園與希望

靜宜大學首次在校門口大草坪打造高達十二公尺的大型聖誕樹，並結合「聖誕點燈晚會暨聖誕市集」打造節慶氛圍。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

全台天主教會46所學校於1日同步舉行聖誕點燈儀式，靜宜大學校園湧入逾千名師生、國際生及民眾，共同點亮象徵「基督之光」的燈飾，並展開系列關懷行動。靜宜大學董事長蘇耀文主教強調，聖誕點燈不僅是節慶儀式，更象徵每位靜宜人都能成為「他人的光」，這所天主教大學的使命不僅在傳遞知識，更在守護學生身心靈，成為青年重新找到希望的「家」。

今年靜宜大學首次於校門口大草坪設置高達12公尺的大型聖誕樹，結合「聖誕點燈晚會暨聖誕市集」，以學生社團的原住民舞蹈開場，並由菲律賓、史瓦帝尼、越南等國際學生演出家鄉舞蹈，展現多元文化活力。現場佈置馬槽、天使、小羊等燈飾與光廊步道，將校園營造成溫暖的聖誕小鎮。

廣告 廣告

靜宜大學舉行聖誕點燈，校園湧入逾千名師生、國際學生及民眾齊聚，一同點亮基督之光，並展開募款等關懷行動。（記者陳金龍攝）

蘇耀文主教指出，今年天主教學校週主題為「家．希望之光」，呼應教宗方濟各對家庭的重視。他提到，現代家庭面臨價值觀碰撞、世代隔閡等壓力，影響青年身心，因此全台天主教學校今年共同推動「家庭行動方案」，期盼家庭成為彼此傾聽、分享的港灣。蘇耀文引用教宗的話表示：「希望不是逃避，而是在黑暗中仍願追尋那一點微光」，並勉勵眾人讓聖誕之光照亮每個家庭與生命。

來自菲律賓、史瓦帝尼與越南的國際學生也表演家鄉最具代表性的舞蹈，展現校園多元族群與國際交流的活力。（記者陳金龍攝）

靜宜大學校長林思伶表示，今年聖誕樹特別設置於校門口，讓師生與民眾一進校園即感受聖誕氛圍。她強調，靜宜是一個家，聖誕樹的點亮象徵靜宜的光將照亮社區、城市甚至世界。林思伶說，今年適逢靜宜69週年校慶，期盼師長的光點亮學生生命，學生也能以自身光照亮周遭，帶來勇氣與力量。

會場搭配馬槽、天使、小羊等燈飾與光廊步道，將大草坪營造成充滿祝福的聖誕小鎮，在祥和而溫暖的氛圍中迎接佳節。（記者陳金龍攝）

校牧楊安仁神父說明，天主教會將聖誕節前四週稱為「將臨期」，迎接耶穌降生與新年度的開始。全台46所天主教學校每年此時舉辦「天主教學校週」聯合活動，推動愛心募款。今年市集邀請台中教區8家身心障礙非營利組織設攤義賣，所得全數投入公益，實踐愛的精神。

國際學生對活動感受深刻。越南籍學生分享，首次在國外參與聖誕點燈，燈光亮起時感覺「靜宜就像第二個家」。日本學生則表示，與各國同學共度此夜，看見愛與溫暖在校園流動，讓留學生涯更難忘。

靜宜聖誕市集匯聚台中教區天主教八家身心障礙非營利組織設立義賣攤位，所得將全數投入公益，以具體行動實踐愛的真義。（記者陳金龍攝）

靜宜大學感謝嘉麗建設、台灣三軸科技、BC台灣柏釧及校友陳玉葉等單位贊助支持，讓點燈活動順利舉行，為冬夜校園增添溫暖光亮。活動在祥和氛圍中圓滿結束，展現靜宜大學結合信仰、教育與關懷的校園文化。