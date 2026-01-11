靜宜大學註冊率 全國私立綜合型大學第4 泰晤士高等教育「優質教育」全台第1

靜宜大學新生註冊率達百分之九十七點四七，名列全國私立綜合型大學第四，展現穩健辦學成果。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

面對高教環境轉型與少子化挑戰，靜宜大學仍交出亮眼成績。根據教育部最新公布的一一四 學年度大專校院新生註冊率統計，靜宜大學以百分之九十七點四七的註冊率名列全國私立綜合型大學第四、中部私立大學排名第二，展現辦學特色與優質教學成果，深獲家長及學生信任肯定。

靜宜大學校長林思伶表示，靜宜的每一項成果，並非單一政策或決策所能創造，而是全體教職員在各自崗位上長期踏實付出的累積；正是這些安靜而堅定的力量，讓學生能安心就讀，也讓社會願意以信任回應。展望新年度，靜宜將持續深化永續與國際化，推動校務發展策略，以學生為核心，陪伴更多青年走向世界、走向未來。

近年來，靜宜大學在國際評比中屢屢展現辦學實力。於二０二五年泰晤士高等教育世界大學影響力排名中，靜宜在「優質教育（SDG4）」與「減少不平等（SDG10）」兩項指標勇奪全台第一，「永續城市與社區（SDG11）」亦名列全球第二十八、全台第二，永續影響力備受國際肯定。

靜宜大學由美國主顧修女會創辦，國際化精神深植校園，榮獲《Cheers》「二０二五全台最國際化大學私校第一」，並於「企業最愛大學生」、「最具國際化能量」及「資訊通訊科技領域私校第一」等多項指標中表現突出。近期更榮獲教育部「大專校院境外學生輔導工作績優學校」肯定，顯示辦學成果獲得各界高度肯定。

靜宜自學生大一至大四，完整規劃不同階段的學習與活動資源，並建構國際移動力學習地圖；在國際交流方面，學校首創「四一一出國遊留學制度」，鼓勵學生於大學四年內至少完成一次海外留學與一次海外見實習，學生可前往全球逾八百所姐妹校進行學習交流。同時，靜宜亦為全台唯一加入 ISEP（國際學生交換計畫）之會員大學，學生可透過 ISEP 前往全球三百四十多所學校交換學習，僅需繳交靜宜學費、膳宿及活動等相關費用，免付海外學費，並由對方學校提供相關生活支持，大幅降低出國門檻。

靜宜同時推動與各國知名企業合作的海外實習、產學合作，並發展移地教學、地方創生等多元國際交流與實踐計畫。林思伶強調，學校國際教育的成長不僅仰賴制度建構，更倚重校友及社會各界的溫暖支持。靜宜校友亦集資成立「E.A.G.L.E.築夢基金」，專款補助經濟不利學生參與海外服務與學習計畫，協助青年跨越限制，成為追尋夢想的重要推力。

在教學面向，靜宜推動「參與式學習」，大一即導入「設計思考」課程，結合海外見習、USR 行動、志工服務與企業專題，透過實作導向學習，引導學生從探索走向實踐，累積解決問題的能力。

靜宜大學於《泰晤士高等教育》世界大學影響力排名中，「優質教育」與「減少不平等」兩項指標勇奪全台第一。（記者陳金龍攝）

靜宜職涯輔導制度同樣備受肯定，曾獲「績優職涯輔導全國第一」。校內設置的「職涯發展旗艦館」亦是一大特色，整合企業與業界資源，協助學生從探索到就業無縫接軌，實踐「畢業即就業」目標，並同步推動外籍生留才政策，強化國際人才鏈結。

面對生成式 AI 浪潮，靜宜啟動智慧校園與課程改革，學生自大一起即學習 AI 應用，並同步導入「數位人文」課程；教師須完成 AI 教學訓練並推動「一教師一證照」制度，行政體系亦全面導入 AI 工具，打造永續與智慧並行的校園環境。

在既有成果基礎上，靜宜更以「新博雅優質大學」為發展願景，聚焦「國際化 × AI × 永續實踐」三大主軸，從制度、課程到場域全方位推動校務創新，致力培育具全球視野與永續行動力的未來關鍵人才。