靜宜大學６９校慶 表揚５位傑出校友並感謝６大恩人校友

靜宜大學於六十九週年校慶典禮中舉行「感謝恩人」儀式，感謝六位長期支持校務發展與學生成長的校友。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

靜宜大學於六十九週年感恩校慶「靜宜六九．傳承久久」典禮中，頒發「第二十二屆傑出校友」殊榮予郭素娥、紀信成、黃春柳、黃淑妮及賴建宏等五位校友，肯定其專業成就與社會貢獻；並舉行「感謝恩人」儀式，感謝六位長期支持校務與學生成長的校友。典禮同時表揚榮獲國內外獎項的師生，展現靜宜在教學與研究上的豐碩成果。

靜宜大學頒發「第二十二屆傑出校友」殊榮，肯定其專業成就與社會貢獻。（記者陳金龍攝）

靜宜大學董事長蘇耀文主教表示，「六九」在華人文化中象徵「順利」與「長久」，從字形來看亦代表陰陽相生、互助合作、和諧共融；正如靜宜六九年來的發展歷程，感謝在天主的恩寵助佑下，主顧修女會以「難行要行」的堅韌創辦精神，師長以及校友與社會各界長期相挺，彼此互補、相互成就，讓學校持續穩健發展，六九同時也象徵循環與新生，代表靜宜邁向下一個嶄新階段。

廣告 廣告

主教蘇耀文指出，靜宜將持續秉持校訓「進德修業」，不僅追求學術卓越，更重視生命與價值的培育，陪伴學生發揮天賦及專長，在社會中發光發熱；並祝福學校長長久久，持續培育學生邁向更燦爛的未來。

靜宜大學校長林思伶表示，靜宜大學走過六十九年，能持續穩健前行，來自師生、校友與同仁長期的投入與守護。她指出，六十九週年不僅是回顧歷程，更是一場向內省思，讓大家再次確認，靜宜始終是一所以「人」為核心的大學。

林思伶強調，面對快速變動的教育環境，靜宜將持續秉持以真理為根、以良知為路、以愛為力量的辦學精神，兼顧學術與品格、國際視野與在地關懷，走出屬於自己的教育道路。她也期許全體靜宜人持續在各自崗位上發光發熱，攜手邁向更成熟、更美好的未來。

靜宜校方特別感謝沈宜玲、陳淑珠、黃淑妮、黃世明、鄭桂英與鄭偉毓等六位恩人長期支持校務發展，投入校園建設、文化推動、國際教育服務及學生培育等面向，為學校注入穩定力量，也為學子帶來實質助益。

今年獲頒「傑出校友」的五位校友，亦在各自領域展現卓越表現，體現靜宜人「愛與服務」的核心精神。藏璞日本古美術執行長、澄舍藝術中心負責人，亦為管理碩士在職專班校友的紀信成，長期投入公益行動，為靜宜營造東西方融合的藝術場景；同時支持消防救災、關懷弱勢族群，並以奉獻精神促進校友會與母校的緊密合作，展現藝術與公益同行的力量。

食品營養研究所校友、現任國立成功大學醫學院附設醫院營養部主任郭素娥，長期深耕醫療營養領域，推動營養師專業與長者健康照護，榮獲國家醫療品質獎等肯定；並於擔任全國營養師公會理事長期間，積極協助靜宜學弟妹職涯發展，展現專業與關懷。

管理碩士在職專班校友黃淑妮，現任台灣柏釧企業財務長暨柏力力企業負責人，致力推動企業永續管理，並成立ＳＢＬ彰化柏力力籃球隊與ＢＣ柏釧盃賽事，培育在地體育人才；同時設立靜宜「惜學還願天使基金」，支持表現優異學生，成為學子重要後盾。

管理碩士在職專班校友、藏真藝術董事長黃春柳，秉持「公益、責任、美學」理念，結合原木工藝投入公益行動，除捐贈藝術品支持弱勢族群，也回饋母校原木家具與藝術品，為校園注入文化美感並促進產學交流。

化粧品科學系校友賴建宏，以研發創新打造台灣生技品牌，入選《Ａｓｉａｎ Ｓｃｉｅｎｔｉｓｔ》十大亞洲潛力創新發明並獲國家級獎項肯定，專注兒童口腔保健產品研發，展現兼具技術實力與市場洞察的生技潛力。

校慶典禮同時表揚年度校教學傑出獎、績優導師獎、友善校園獎，以及在國際級與全國性競賽中表現優異的師生與社團，展現靜宜在教學、研究與學生發展上的豐碩成果。典禮中，全場齊唱校歌並共同切下六十九週年生日蛋糕，為靜宜留下溫馨而難忘的校慶回憶。