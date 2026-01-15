靜待台積電法說會登場！新台幣升值0.8分、暫收31.622元(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣兌美元匯率在昨日結束連5黑後，今早延續前一日漲勢，上午盤最高升抵31.561元，不過受到台股開低走低影響，升幅逐漸收斂，目前又回到31.6元價位，中午暫時收在31.622元、升值0.8分，台北外匯經紀公司成交量6.19億美元，靜待午後台積電法說會登場。

美通膨數據如預期，加上聯準會三把手表態，當前貨幣政策適當，短期間內Fed不需要再降息，使美元指數在99附近具有支撐，主要亞幣各自表現。

其中，日圓在日本政府口頭干預下，從18個月低點反彈，目前回到158兑1美元價位；韓元仍略顯疲弱，作為今年最弱亞幣，儘管週三被美國財長貝森特公開點名近期「過度貶值」後一度急升，但今早又貶回1470兑1美元左右。

匯銀人士認為，新台幣主要受到台股走勢與外資動向左右，先前外資多以高檔調節為主，昨日買超動作轉趨積極，今早外資有一波熱錢匯入，推升台幣匯價回升至31.5元價位，後續觀察外資買超動作是否持續。整體而言，過去一週新台幣大致在31.63元附近震盪整理，短線走勢仍偏區間盤整。

