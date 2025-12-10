靜待聯準會最新決策！美股主要股指漲跌互現

▲美國聯準會將於今（10日）公布最新利率決策，美股主要股指漲跌互現。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國聯準會（FED）今（10日）將公布最新利率決策，美股開出平盤，道瓊工業指數基本持平，標普500指數下跌0.1%，納斯達克指數下跌0.2%。

截至美東時間10日上午10時，道瓊工業指數上漲82.71點或0.17%，暫報47,643.00點；標普500指數下跌1.26%或0.02%，暫報6,839.25點；那斯達克指數下跌62.55點或0.27%，暫報23,513.93點；費城半導體指數下跌10.20點或0.14%，暫報7,362.31點。

個股部分，輝達下跌0.38%，台積電ADR上漲0.66%，特斯拉下跌0.26%、Meta下跌1.01%、微軟下跌2.27%、英特爾下跌2.52%、亞馬遜上漲1.48%。

美國財經媒體CNBC報導，近幾個交易日，美國股市都在小幅漲跌之間徘徊，投資人正等待聯準會（FED）今日會議結束後，公布最新利率政策。市場普遍預期，聯準會將會連續第三次降息，降息幅度0.25個百分點。

不過，聯邦公開市場委員會（FOMC）成員的立場依然存在分歧，一些成員支持降息以避免勞動市場進一步疲軟，而另一些成員則認為再次降息可能會加劇通膨。市場正密切關注聯準會的會後聲明，以及主席鮑爾下午的記者會內容。

市場預估此次將會是「鷹派降息」，意指聯準會將會降息，但同時也會傳遞出一個訊息，「不要對下一次會議抱持過高的期望」。

富國銀行投資研究所全球股票策略師比斯（Doug Beath）指出，羅素2000指數今年的表現遜於標準普爾500指數，但自11月21日以來已出現反彈，並且自那時以來表現優於大盤。小型企業往往更能受益於降息，因為它們的借貸成本與市場利率聯繫更為緊密，「小型股的利好變化與我們認為股票市場廣度正在擴大的觀點相符，我們相信，投資者正在著眼於超越當前的經濟疲軟期，預期到2026年經濟成長將加速，這得益於已經存在的積極長期趨勢——減稅政策將帶來自2021年以來最大規模的退稅、放鬆管制、聯準會進一步降息以及科技資本支出的持續增長。」

