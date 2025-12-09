靜待聯準會降息！美股主要股指漲跌互現

▲投資人預期美國聯準會將於週三的會議上宣布降息，美股9日開出平盤。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 市場持續觀望美國聯準會（Fed）週三將公布的議息結果，美股今（9）日開出平盤，標普500指數下跌0.1%、那斯達克指數下跌0.4%、道瓊工業指數上漲94點或0.2%。

截至美東時間上午10時，道瓊工業指數上漲147.25點或0.31%，標普500指數上漲9.64點或0.14%，那斯達克指數下跌32.49點或0.14%，費城半導體指數下跌51.87點或0.7%。

個股部分，輝達下跌0.45%、蘋果上漲0.03%、Alphabet下跌0.17%、Meta下跌1.29、微軟上漲0.05%、台積電ADR下跌0.47%、特斯拉上漲1.24%、甲骨文上漲0.12%、英特爾上漲0.41%。

影視串流巨頭Netflix先前祭出以每股約28美元收購華納兄弟探索公司後，派拉蒙天空之舞影業（Paramount Skydance）又跳出來，喊出每股30美元、以全數現金支付方式買華納兄弟探索，價值約1084億美元，遠高於Netflix的827億美元。但雙方股價兩敗俱傷，Netflix（NFLX）下跌0.11美元或0.11%、派拉蒙（PSKY）下跌0.40美元或2.75%。

美國財經媒體CNBC報導，投資人正翹首以盼聯準會週三公佈的利率決議，這將是今年最後一次的利率決議。市場預期聯準會將像9、10月一樣，再次下調0.25個百分點，芝商所（CME）FedWatch工具顯示，降息的可能性為89%。

eToro美國投資分析師肯威爾（Bret Kenwell）表示，「儘管目前降息幾乎已成定局，但聯準會的經濟預測和主席鮑爾（Jerome Powell）的言論將對市場反應產生重大影響，聯準會在做出決定時正在權衡多種因素，頑固的通膨、不明朗的宏觀經濟狀況、因美國政府創紀錄的停擺而延遲的經濟數據以及對新任主席的預期，2026年聯準會面臨諸多變數，「若這些因素持續到明年，聯準會能否保持寬鬆的貨幣政策基調？還是會抑制鴿派情緒？」

