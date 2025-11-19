靜待輝達財報 台積電失守1400元台股震盪下跌176點

（中央社記者曾仁凱台北19日電）市場靜待輝達（NVIDIA）美國時間19日盤後公布財報，台股今天觀望氣氛濃厚，指數呈現區間震盪。終場台積電跌破1400元關卡，集中市場指數下跌176點，以26580.12點作收，成交值日量縮至新台幣4943.38億元，短線觀察季線26373點支撐力道。

3大權值股今天同步收黑，台積電終場下跌10元或0.71%，收在1395元，失守1400元關卡；鴻海下跌1元或0.43%，收229元；台達電跌4元或0.45%，收在894元。

近期具漲價題材的記憶體、PCB族群今天股價休兵，被動元件族群表現相對強勁，包括金山電、光頡收盤攻上漲停板，信昌電、千如漲幅逾5%；不過龍頭廠國巨終場下跌4元，收在225元。

輝達財報即將公布，國泰證期顧問處協理蔡明翰觀察，從輝達上游的代工廠台積電，到下游主要客戶美國4大CSP（雲端服務供應商）都已經公布財報及展望，一致看好，輝達財報沒有不好的理由。

蔡明翰大膽預測輝達財報「很棒，但對股價未必有用。」他分析，自從2023年生成式AI崛起，輝達每次財報沒有讓人失望過，都是優於預期，但每次財報公布後經常出現獲利了結賣壓；這次唯一較大不同，在於輝達財報公布前，最近AI股出現回檔，公布後或許有機會反應利多。

蔡明翰指出，本週股市重要3件事，除了輝達財報，美國聯準會將公布會議紀錄，另外9月非農就業數字也將出爐，將牽動利率走向。他認為，AI需求還是非常強，大家不用過度糾結，接下來觀察重點應回到美國降息動態。（編輯：張良知）1141119