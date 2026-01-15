靜待關稅協議之際 黃志芳：AI應用是不能輸的戰爭

行政院副院長鄭麗君14日赴美就台美關稅協議展開第六輪台美實體磋商。對於外傳對台稅率有望降至15%，外貿協會董事長黃志芳今天(15日)指出，靜待政府宣布結果，不必推測，他並強調，未來除了關稅議題外，產業都必須面對AI應用、自動化的挑戰，當前競爭對手紛紛投入AI應用，尤其中國企業「狼性」，台灣絕對不能掉以輕心，「這是我們不能輸的戰爭」。

紐約時報近期報導稱台美關稅協議接近完成階段，協議內容包括對台稅率可望降至15%，且台積電將額外赴美再興建5座廠。而行政院15日則宣布，副院長鄭麗君、行政院經貿辦總談判代表楊珍妮14日晚間赴美，就關稅協議與美做第六輪台美實體磋商，且磋商完畢後，預計對外說明雙方達成的共識內容。

外貿協會15日舉行年度記者會，有關台美關稅協商，董事長黃志芳受訪時強調，若談判有結果，政府一定會第一時間向國人宣布，在宣布之前，不必推測關稅內容會怎麼樣。

儘管關稅尚未塵埃落定，不過，黃志芳指出，台灣過去一年，資通訊、半導體、AI伺服器供應鏈出口成績非常亮眼，但其他傳產卻面臨挑戰及壓力，這也凸顯除了關稅議題外，台灣產業也正面臨AI應用、自動化的挑戰。除了高科技外，包括傳產在內的各行各業，也必須加緊導入AI，提升競爭力，「這是我們不能輸的戰爭」。他說：『(原音)我們現在看到我們的競爭對手在AI應用方面，他們是全力的投入，特別是對岸，中國的企業他們幾乎是把狼性也發揮在AI應用上面。這一點我們台灣企業絕對不能掉以輕心，這是一場我們不能輸的戰爭。』

另外，近期伊朗爆發大規模反政府示威抗議，美方可能對伊朗採取軍事行動，外界也關注貿協在伊朗德黑蘭台貿中心的人員安全。對此，黃志芳回應，雖然有時候通訊受到影響，但原則上每天都會與德黑蘭台貿中心主任孫經權保持聯絡，且透過台貿中心與當地台胞維持聯繫，而撤退計畫也已備妥，後續將緊盯局勢演變做應變。(編輯：宋皖媛)