靜待Fed決策！新台幣午盤升4.6分 暫收31.156元。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕美國聯邦公開市場委員會(FOMC)開會前，市場轉趨觀望，美股衝高後拉回，台股也暫時休息，新台幣兌美元則再度升破31.2元、重返31.1元價位，中午暫時收在31.156元、升值4.6分，台北外匯經紀公司成交量5.19億美元。

新台幣在連續4日收紅後，今早雖以31.21元、貶值0.8分開出，但隨即由貶翻升，最高升抵31.135元、勁揚6.7分，只是升勢明顯趨緩，早盤最高價並未突破昨日高點，主要亞幣也多在現有價位區間整理，甚至日圓兌美元匯率一度貶回156價位。

目前市場普遍預期聯準會(Fed)在通膨溫和、勞動市場放緩下，將連續第3次降息，不過Fed降息預期已陸續反應，接下來匯價走勢可能會趨於震盪。

