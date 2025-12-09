靜待Fed結果！新台幣中止連四紅 這因素讓尾盤收31.2字頭

新台幣匯價由紅翻黑，終場收31.215元、小貶1.3分，中止連四紅。廖瑞祥攝



聯邦公開市場委員會（FOMC）即將登場，市場對降息毫無懸念，但美股和台股皆出現漲多拉回，國際美元小幅反彈，新台幣匯率今（12/9）日再度升破31.2元，外資和投信攜手匯出，進口商也進場買匯，整體呈現一面倒的情勢，不過，央行持續進場調節，力道依舊偏強，使得匯價終場由升轉貶，終場收31.215元、小貶1.3分，中止連四紅，總成交值擴至18.055億美元。

美國聯準會即將召開FOMC會議，市場觀望氣氛濃厚，美股三大指數下挫，美元指數在99價位左右震盪，台股挑戰歷史高點失利，在高檔震盪後跌121.18點，三大法人轉為賣超。

廣告 廣告

匯銀人士表示，台股開高走低，新台幣匯率也呈現先升後貶，一早已31.2字頭開出，在外資和投信攜手匯出，進口商也進場買匯，盤中再度貶至31.1價位，但有別於昨日逼近31整數關卡，呈現窄幅震盪，央行依舊在尾盤進行調節，連續兩天的力道偏強，匯價再度由升轉貶，終場收在31.2價位。

匯銀人士指出，市場對降息預期幾乎反應完畢，接下來就看Fed主席鮑爾的談話，將決定後續的動向，只是市場以外資為主力，以及支撐台股的動能是否充足，到年底為止，新台幣仍舊呈現偏升，除了出口商拋匯需求，央行也不會讓新台幣偏離市場軌道，預計將在31元左右徘徊。

根據央行統計，美元指數升0.23%、歐元跌0.16%，亞幣幾乎全面翻黑，日圓呈最弱亞幣、下挫0.54％，星幣貶0.18％、韓元貶0.05％、新台幣貶0.04%，僅人民幣小漲0.01%。

更多太報報導

降息升溫+熱錢湧入！新台幣升破31.2元 創近三週新高

哈塞特入Fed恐降息？央行：勿過度解讀 Fed仍具獨立性

央行賣匯阻貶！外匯存底連二降 失守6000億美元關卡