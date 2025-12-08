靜待Fed議息、美股3指數收黑！川普准賣中國H200
[NOWnews今日新聞] 市場持續觀望美國聯準會（Fed）本週議息結果，美股週一缺乏明顯方向，主要指數普遍收挫。不過，焦點科技股方面，美國總統川普（Donald Trump）宣布允許輝達（Nvidia）H200晶片出口至中國，該公司股價收盤漲1.73%。
綜合《CNBC》等外媒報導，美股週一開局相較於上週五的收盤表現較為弱勢，凸顯市場情緒在Fed決策出爐前趨於謹慎。聯準會將於台灣時間週四凌晨公布最新議息結果。
8日收盤，美股道瓊指數下跌215.67點，或0.45%，收47739.32 點；那斯達克指數下跌32.224點，或0.14%，收23545.904點；標普500指數下跌23.89點，或0.35%，收6846.51點；費城半導體指數上漲80.38點，或1.10%%，收7375.22點。
值得注意的是，川普在當天美股收盤後，於個人社群平台上宣布，美國將允許輝達在滿足維護美國國家安全等條件的前提下，向中國及其它地區的「獲准客戶」交付H200晶片，中國國家主席習近平已對美方該項提議做出「積極回應」。
川普還說，25%的收益將支付給美國，並將支持美國就業、增強美國製造業實力、惠及美國納稅人。
在川普發文前，外媒《Semafor》就已先依消息人士透露，美國商務部將允許輝達H200賣往中國。
