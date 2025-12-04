靜待FED降息！美股平盤震盪 台積電ADR小跌

▲美股4日開高走低。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 華爾街投資人對12月降息的信心增強，美股4日開盤走高，標普500指數上漲0.2%，那斯達克指數上漲0.2%，道瓊工業指數上漲92點或0.2%

截至美東時間上午10時，道瓊工業指數走低，下跌19.61點或0.04%；標普500指數開高後跌回平盤；那斯達克指數下跌25.5點或0.11%；費城半導體指數下跌57.63點或0.79%。

個股部分，輝達上漲0.69%，特斯拉上漲0.98%，英特爾下跌3.6%，Meta上漲3.91%；蘋果下跌1.08%；谷歌下跌1.19%；微軟上漲0.08%，台積電ADR下跌1.57%。

美國財經媒體CNBC報導，投資人關注就業顧問公司Challenger, Gray & Christmas發布的報告，該報告顯示，由於企業重組、人工智慧和關稅等因素導致就業機會減少，美國雇主11月份宣布的裁員人數進一步超過了全年100萬的預期。週三，ADP公佈的數據 顯示，私部門就業人數意外下滑。

勞動力市場疲軟的跡象日益明顯，華爾街因此確信聯準會（FED）將在12月10日今年最後一次的會議上降息25個基點。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場目前預期聯準會下週三降息的可能性高達89%，遠高於幾週前的預期。

週四公布的每週失業救濟申請人數數據顯示，初領失業救濟金的人數降至2022年9月以來的最低水平。截至11月 29日當週，經季節性調整後的失業救濟申請人數總計19.1 萬人，比前一周期減少2.7萬人，低於道瓊斯指數普遍預期的22 萬人。

明日將公布多份重要經濟數據，包括美國商務部延遲發布的9月份消費者支出和收入數據，以及聯準會的主要通膨指標「個人消費支出指數」。密西根大學也將於週五發布12月的消費者調查數據。

微軟股價在《The Information》報導該公司將下調與人工智慧相關的軟體銷售目標後收跌2.5%，但在微軟否認了該報導的說法，股價隨後從當日低點反彈。

