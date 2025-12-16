「靜心・藏音灸頌缽」公益活動於東橋里中心舉行 聲音共振陪伴里民放鬆身心

記者游宜橙/台南報導

台南市永康區東橋里活動中心舉辦「靜心・藏音灸頌缽」身體放鬆的幸福時光公益活動，吸引眾多里民參與。透過藏音灸與頌缽聲音共振的方式，引導里民調整呼吸、放慢步調，在溫和的聲音流動中感受身體與內在的放鬆。



東橋里里長王怡舜長期以高度的愛心與責任感投入里政服務，秉持「以人為本、關懷先行」的理念，積極串聯社區資源，並與一支行動力強、凝聚力高的團隊合作，持續為里民規劃多元且貼近生活的活動。也因此，東橋里的各項活動經常獲得里民熱烈回響，展現良好的社區向心力。

本次「靜心・藏音灸頌缽」公益活動、也邀請靈氣大師林子爵共同參與分享。林子爵長期投入身心靈領域的學習與教學，理念著重於穩定內在、回到平衡，陪伴大眾在日常生活中培養覺察與放鬆的能力。他認為，真正的身心調整來自於溫和而持續的自我關照，而非快速或外求的方式。

廣告 廣告



同時也有經絡調理老師莊雅芬 參與本次公益活動。莊雅芬老師長期關注身體結構與日常保養，強調透過適當的身體覺察與經絡調理觀念，協助大眾重新認識身體訊號，建立更和諧的生活節奏，讓照顧自己成為一種自然的日常習慣。王怡舜里長期望透過聲音與節奏的引導，陪伴里民在忙碌生活中找到一段屬於自己的安靜時光，讓身體與心靈都能獲得適度的舒緩與照顧。



中華一炁身心靈教育協會理事長翁紀青 表示，協會長期關注身心平衡與社會關懷，至今已完成超過一百場公益分享與社區服務活動，始終秉持「把關懷帶進生活」的初心，希望用溫和、理性且易於理解的方式，陪伴大眾認識自我照顧的重要性。

翁紀青同時也是一位橫跨多元領域的老師，結合靜心引導、藝術創作與教育推廣，致力於以生活化的方式分享身心調整與內在覺察的觀念。她也特別感謝王怡舜里長對公益活動的重視，讓身心靈關懷能夠走入社區，成為里民日常的一部分。