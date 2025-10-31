靜思書軒小志工 天真童萌傳遞美善

雲林8月成立小志工，最近的假日就是集訓期，他們到靜思書軒、學會怎麼跟顧客介紹，怎麼服務客人，雖然有點生澀，但可愛真誠的模樣，讓被服務的顧客們都很開心。10月初在雲林舉辦的靜思語感恩音樂會，他們也上台手語演譯，傳遞愛與善念。

雲林斗六慈濟醫院的靜思書軒，最近假日，都會出現可愛的小志工，因為才成軍不久，應對進退難免有點小緊張。

書軒小志工：「 子堯示範一次，你跟阿姨分享 雙手(拿)，客人你好 ，客人你好。」

但孩子們的真誠，總讓進到書軒民眾，感到溫暖。

書軒小志工：「 阿媽 你今天要買什麼，我今天要買五穀粉，這個是不加糖的五穀粉，櫃台在那邊，你們好棒喔 ，謝謝。」

青年志工周芯伃，仔細的教導小志工認識書軒的產品。

青年志工 周芯伃：「這個香積飯最特別的就是，你不一定要有熱水，你只要有水 給它時間泡，那你就可以有一碗，軟軟香香的飯了。」

「小志工好 ，跟你分享一句靜思語。」

靜思書軒營運長 蔡青兒：「孩子都是希望的種子，他們會長大，他們的心念是最單純的，從小要種下善的因，所以小志工 就是很重要。」

10月初在雲林舉辦的靜思語感恩音樂會，小志工們也上台演譯手語，純真的演出，台下觀眾報以熱烈掌聲，小小善念慢慢成長茁壯。

