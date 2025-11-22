靜思書軒小志工 茶湯甘味溯源之旅

板橋靜思書軒的小志工與家長走出城市，走進三義茶園，展開一場與自然對話的生態之旅。此次活動由茶園主人、慈濟志工吳文忠，特別為孩子們量身規畫一堂「茶園生態課」，透過觀察與體驗，學習土地與茶樹之間的深刻連結。

在強調無毒有機栽種的三義茶園，靜思書軒小志工們驚喜發現，蚱蜢、蝗蟲等小生物自在地在茶樹間穿梭，感受大自然最原始的樣貌。

靜思書軒小志工 陳韋潔：「我們不會使用毒藥 農藥，因為會傷害大自然，師公上人想保護自然。」

靜思書軒小志工 陳韋彤：「(肥料酵素)是用水果，還有糖去攪和的，它不可以只是澆灌在土地上，它要下雨天的時候，澆灌在土地上，這樣子才會對茶葉有幫助。」

茶園堅持不使用農藥、化肥，連肥料也全以素食材料發酵製成，不僅減少成本，更改善土壤結構，讓茶樹自然茁壯。這樣的耕作理念不僅守護了土地，也孕育出淨斯茶品自然回甘、安心無虞的品質。

慈濟志工 吳文忠：「(小志工)在都市裡長大，都沒有看過這些昆蟲 蝗蟲，他們都很喜歡 也讓他們了解說，我們來看看這個場地，來看看這些茶樹生長的環境，大概就可以知道說，無毒有機耕種，目前的一個方式是怎樣。」

靜思書軒職工 劉怡文：「希望讓他們知道，尤其是上人希望堅持的就是，不要去破壞我們原有的生態，也不希望用化學的東西，去破壞了我們的環境。」

小志工們在實地體驗中，親身感受到淨斯茶品背後的友善耕作精神，未來在推廣時，能更真切地分享價值。

