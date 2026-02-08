靜思書軒本店 全新開幕再啟新頁

花蓮靜思精舍旁，靜思書軒本店也迎來全新店面，而在書軒的上下樓層也都分別設有展覽，帶領參觀民眾了解慈濟靜思家風自力耕生的起源。淨斯自力耕生園區今天正式啟用，四大志業主管、設計施工團隊，還有許多慈濟人都到場祝賀。園區內包含有食品、淨皂等協力廠，

「靜思靜思 萬法靜思。」

走過六十年，淨斯自力耕生園區今天正式啟用，四大志業主管，還有許多慈濟人都到場祝賀。慈濟基金會副總執行長林靜憪：「因為 為佛教需要，為眾生需要，而努力去建設這個園區，是為了永續照顧，全球只要有苦難的地方，有需要我們照顧的地方，那我們要承擔起這一分責任。」

淨斯自力耕生園區建築師 張清華：「在這個地方 大家在這個空間裡面，是很健康的 跟外面的大自然，可以融合為一體的，所以大家坐在這邊，一個很明亮的空間，就從這麼樣的(概念)開始(規畫設計)。」

「以前這個豆腐 我們要淹鹽巴，一片薄薄的豆腐 可以配一餐，因為沒有錢買菜。」

豆腐、陶藝、香積飯，種種21項產品，這就是靜思家風自力耕生的起源。園區中不僅有食品、淨皂等協力廠，就連靜思書軒本店，移址後也迎來全新空間。慈濟人文志業合心精進長 姚仁祿：「自力耕生，是為了法脈存在的必然需要，靜思書軒在自力耕生園區裡面，它等於是外顯在外的一個標誌，這個標誌讓我們能夠看到樸素，同時也能夠看到精緻。」

靜思書軒本店店長 余國雄：「書軒本店將成為我們全球最大的書軒，它占地有兩百坪，這邊的空間設計，算是跟以前舊有的書軒，的布置也不太一樣，像滿多比較高的層架，歡迎大家有空回來精舍，也可以來我們書軒本店走走。」

靜思書軒本店，不僅有嶄新的店面，上下樓層也分別設有展覽，歡迎全球慈濟人到訪，回家聽故事。

