靜思書軒植栽綠化 生氣盎然萬象新

就要過年了，花蓮靜思精舍，植栽景觀陸續進行美化。十多位中區的志工，回到花蓮靜思精舍，他們將書軒外圍的植栽，重新設計，準備種下上萬盆的植物，但樹木和土壤都很種，志工來回搬運，可是體力大考驗。

中區十多位志工，回到花蓮靜思精舍，這次的主要任務，是要美化書軒總店外的植栽景觀。志工按照設計圖開始施工，大家分工合作，挖土機運來土壤，準備就緒開始施工。種植之前，要先把土壤夯實，才能留住水分。慈濟志工 趙瑞賓：「要讓(土讓)扎實 水不要流出來，水灌進去時 可以灌進樹根裡面。」

準備種下上萬盆的花草樹木，來來回回搬運，是體力的大考驗。慈濟志工 高滿足：「最怕的就是抱樹很重，還要走很遠。」

有些根部受傷的大樹，也同步進行修復。慈濟志工 陳令勇：「葉子也會吸收水分，它現在因為根部受傷，它先從葉子吸收(水分)會比較快。」

慈濟志工 甘清文：「因為六十周年慶，我們希望，我們的(靜思)書軒有煥然一新的景觀，讓我們全球慈濟人，春節回來有一個好的氣象。」

志工的用心，希望能為書軒外，裝點新春的氣息，迎接春節到來。

