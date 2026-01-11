靜思精舍法師.志工.花慈醫療團 歲末訪視年長志工健康

歲末年終，靜思精舍法師、志工，還有花蓮慈院醫療團隊，探視花蓮年長志工，不只關心身體健康，也送上祝福與關懷。有法親的家人最近往生，志工的到訪，給予他支持的力量；高齡100歲的馮條財，則是出院沒多久，便迎來法親慰問，太太李里過去是醫療志工，看到老朋友來關心，露出燦爛的笑容。

「精舍師父跟院長都來看你喔，師兄你好。」

高齡百歲的馮條財，最近剛出院，慈濟家人到府關懷。

「過年的紅包 上人的紅包，師父給你福慧紅包，感恩 感恩。」

歲末祝福送到床邊，太太李里也將近百歲，過去在花蓮慈濟醫院當志工，看到熟悉的面孔，格外開心。

花蓮慈濟醫院副院長 李啟誠：「雖然他們現在都年老了，他們還是心心念念，希望把慈濟讓他培育得更好，那我們作為一個後輩，我們一方面來學習傳承，那我們也是來承擔這樣的使命。」

「高蛋白加五穀粉。」

精舍法師、志工，還有花蓮慈院的醫療團隊，趁著新的年度到來，探訪資深志工，不僅送上營養品，也為他們檢查身體健康，聊聊過去所做的慈濟事，在寒冷的冬日，傳遞溫情。

「我們就跟他祝福，就快去快回，回來再跟師父做慈濟。」

86歲的林瓊雲，丈夫剛往生，情緒難免低落。

花蓮慈濟醫院院長 林欣榮：「清海師兄他最近往生，大家都給他帶上祝福，他家的師姊也是，師兄師姊陪著她，度過這段時間。」

林瓊雲的女兒 洪嘉鴻：「因為我媽媽 爸爸都是慈濟人，然後我也是慈二代，所以我們非常感恩，師父跟院長他們的到來，這對於我們來講，是給我們非常大的精神支持。」

「給他祝福，不要再為他煩惱，不會 我不會哭了，我以後不會哭了，他的因緣很好。」

志工的關懷，讓林瓊雲重拾笑容，不管人生走到哪個階段，總是有慈濟人互相支持陪伴。

