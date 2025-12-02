靜思精舍法師 為巴生志工打氣

五位來自台灣花蓮靜思精舍的常住法師，來到馬來西亞雪隆，為在地志工修學佛法的道路加強信心，為弘揚佛教的使命打氣。第一站，來到巴生。

來自台灣靜思精舍的五位常住師父蒞臨馬來西亞雪隆分會，為在地的志工加油打氣。第一站就到訪巴生中路環保教育站，與志工們暢談心靈環保。

靜思精舍 德勘法師：「那來到這裡還有一點，讓師父印象很深刻就是，這裡好多的鄉親，都是自己帶環保物資過來。」

慈濟巴生支會正在籌建靜思堂，志工團隊忙碌在募心募愛的工作中。靜思精舍師父的分享，為現場410位志工打了一支強心針。

慈濟志工 洪金生：「五位師父從老遠的台灣來到這邊，給我們的加油和打氣，這是我們巴生的一個福報，我們巴生人更應該加強內部的凝聚力，讓我們這個靜思堂，能夠早日落成。」

慈濟雪隆分會全體志工，一連兩天舉辦精進共修活動，超過二千五百多人次的志工聚集吉隆玻靜思堂，恭聽靜思精舍師父的指導。

志工 李艷玲：「最感動的就是，他們(師父)也想我們一樣，早晨早早起來，然後每天都有做工，他的思想就是，一日不做，一日不食，讓我們真的是很感動，他們其實和我們一樣，甚至比我們更勤力。」

志工 林美芝：「整個賑災的氛圍裡面，看到的是慈濟人的團結跟擔當，那在畫面中，他們都不會說辛苦，都做得非常地快樂，如果我能夠在裡面是那一分子，也是非常地好。」

慈濟是慈善團體，更是佛教修行道場。每一位參與的志工都緊守佛教儀軌。就算在日常與人起了爭端，也能藉由戒律來控制自己的情緒。

志工 李世慶：「如果是當下，我真的是，跟他爭吵起來，或者是衝動，有身體上的打鬥，那就很危險了，就讓我想到，原來這個十戒是來保護自己，我就感覺到原來這個十戒，是要發生事情的時候，你才懂自己守不守得到。」

志工 黃玉芬：「所以剛才在師父的講解，我了解到，其實在我們日常生活中，我們跟人家約了，我們遲到，我們浪費了人家的時間，也是屬於偷盜的一種。」

因為慈濟有佛法生活化的法門，能輔助常人化解心中的煩惱、安住每個人的身心。

