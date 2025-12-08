大愛電視

靜思精舍法師 赴吉隆坡關懷法親

大愛電視

靜思精舍五位法師，到馬來西亞吉隆坡，陪伴並指導雪隆地區慈濟志工共修。過程中，師父們歡迎志工提問，對於說慈濟、做慈濟時，所遇到的考驗，師父引導大家以佛法應對，增長智慧。

成立將近60年的慈濟，培育志工的過程，是每一位發心立願的人，發掘生命寶藏的道路。

靜思精舍 德勷法師：「見習是一個 開始好像說，到底是怎麼樣的一個團體，那我來看看，等到培訓的時候 就是說我肯定了，這個門我要跨進來了，這是一個無盡的寶藏，等到你真的受證來的時候，這個寶藏你就要拿起來 取用了，可以跟別人分享。」

慈濟是實踐佛法的慈善團體，五位靜思精舍法師，從台灣到馬來西亞吉隆坡，陪伴志工們共修精進，為眾人說慈濟、做慈濟的課題解惑。

培訓志工：「上人跟精舍師父，你們看到我們穿灰衣的人，會不會好像低人一些呢。」

靜思精舍 德勘法師：「當你看到那麼多的災難，那麼多苦難的人，是上人或精舍師父都不認識的，但是我們還是愛他們啊。」

心寬念純，愛己愛人。自度與度人的學習和修練，可以逐漸消除內心煩惱、讓生命更自在。

靜思精舍 德勘法師：「人跟人之間去互動，是需要去靜下來 去傾聽，不要嘗試說 你一定要說服對方，大家能夠比較真誠地去互動，才能夠真正找出一個平衡點出來。」

馬六甲慈濟志工 吳雅蓮：「我們只是做 我們沒有聞(佛)法的話，當我們碰到逆境的時候，我們就會想到要離開，可是 當你有上人的法放在心中，這樣子的話 我們遇到逆境也好，我們都不會退轉。」

慈濟雪隆分會第一位行政同仁，後來在靜思精舍圓頂出家，德琨法師與志工們回述修行的考驗。

靜思精舍 德琨法師：「因為我那時候腳受傷嚴重 有感染，上人一直都很關心我們，就要叫常住師父帶我去給他看，上人就送了我這一句 很勇敢，很勇敢 就這樣子一直到現在。」

志工 李淑微：「就好像師父本身在精舍的時候，也是會有很多重重的困難，不管怎樣 我們都要堅持，我發心發願去把這件事情做好，中間的所有困難，都要去努力去克服 不能放棄。」

自力耕生，是靜思精舍的志節。馬來西亞志工們，把握機會向師父們請益、飲一杯智慧的水。

