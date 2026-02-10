靜思精舍邀照顧戶圍爐 席開200桌逾千人暖心迎新春

慈濟於農曆春節在靜思精舍邀請照顧戶圍爐，席開超過200桌，並安排義剪、燙髮、義診、惜福區、DIY區、益智遊戲、摸彩活動等等，讓照顧戶提前感受年味。中午用餐時，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文帶領慈濟同仁們與志工為照顧戶上菜，上千人一起提前圍爐。

慈濟2026年於1月開始啟動全台冬令發放與歲末圍爐活動，預計共發放近2萬7千戶。在花蓮，慈濟共關懷1925戶照顧戶及獨老，1月25日起分別於鳳林靜思堂、玉里鎮藝文中心舉行冬令發放暨圍爐活動，2月10日在花蓮靜思精舍舉行，慈濟邀請鄰近的康樂國小演奏口琴、佳民國小桌球隊演出暖身舞、慈濟大學國際生歡喜帶動，花蓮在地的雙吉他音樂創作二人組「湯姆與哈克」也出席獻唱。

廣告 廣告

為了讓大家吃得飽、吃得巧，志工們準備了團圓火鍋、荷葉油飯、富貴拼盤、吉祥如意丸、圓滿素羹、歡喜時蔬捲，還有年糕、蘿蔔糕、發糕、蘋果、橘子等應景食品。照顧戶賴女士說：每一道菜都喜歡，大家一起吃飯的感覺很好。

慈濟志工蔡月桂指出，我們今天備餐與上菜的人力約180人，準備桌菜約200桌，加上其他工作人員的自助餐，共準備約250桌的份量。4天前我們就開始備料、做手工菜，以及清洗圍爐會用到的碗盤、場布環境，歡喜地迎接前來用餐的人。

在靜思精舍的大寮裡，灶火齊開、鍋鏟聲不斷，師父與志工們不斷出餐、香氣翻湧。其中有一位讀國中的年輕志工黃治浩專程從高雄來當志工，他對餐飲料理很有興趣，平時會參加比賽精進廚藝，在高雄慈濟活動協助香積，這次來到靜思精舍連續五天當香積志工。黃治浩表示，這幾天早上6、7點就上工開始準備，主要幫忙切菜、拌飯菜。切了各種菜，除了可以奉獻，也可以練刀工。

慈濟志工莊文富表示，近年慈濟發放部分以匯款為主，歲末年終邀請大家一起圍爐。為了邀請照顧戶，我們特別準備摸彩活動與獎品，靜思精舍法師與慈濟基金會準備給照顧戶的發放物資也很充裕，照顧戶們一年一度來圍爐，我們也邀請他們常常來走走，今年精舍圍爐現場也大概有500多戶前來。

在義剪區，除了有剪頭髮服務，這次還有燙髮服務。部分照顧戶是第一次燙頭髮，紛紛表示希望過年能有不同的氣象。吳女士說，第一次嘗試把頭髮燙捲，感覺效果很好。

慈濟基金會表示，自1969年2月9日慈濟在靜思精舍旁的普明寺舉辦冬令發放圍爐，靜思精舍法師與慈濟志工準備素齋邀請照顧戶一起圍爐。法師們看到照顧戶吃得很開心，決定年年舉辦冬令發放圍爐。除了在新冠疫情期間暫緩圍爐活動，透過各種方法關懷弱勢家庭與獨老，自2024年持續辦圍爐活動，讓照顧戶暖胃更暖心。

撰文／陳誼謙，攝影／柏傳琦、廖文聰、詹進德、羅明道