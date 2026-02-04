靜思花道無聲說法 美善人生自芬芳

台中市豐原區，70歲的慈濟志工劉寶清，投入慈濟花道教學32年，她是豐原靜思堂和台中靜思堂的社教課程，第一位花道種子老師，也深入社區長照站、關懷長輩，用花道人文，廣結善緣，期間接引很多學員，成為慈濟志工。

而她在38歲之前，其實對慈濟並不了解，那年，她的媽媽原本要搭慈濟列車回花蓮尋根，卻因為子宮頸癌發作而病逝。劉寶清在處理完媽媽後事後，同年就接續媽媽未完成的心願，加入慈濟大家庭，從此開啟充滿花香和人文香的愛心人生。

廣告 廣告

豐原靜思堂的花藝布置，大多是劉寶清的作品。她和慈濟結緣32年，因緣來自媽媽未完成的心願。

慈濟志工 劉寶清：「(32年前)我媽媽就是要坐慈濟列車，媽媽說，我要坐火車(到花蓮)，但是坐火車那天，我的肚子很痛，後來就沒有去(花蓮) 很遺憾，因為那時候她是癌症末期，結果過了大概40幾天，我媽媽就過世了，但是這個心裡面，我就一直記掛著，(媽媽的心願)要去花蓮。」

在媽媽過世那年，劉寶清接續媽媽的心願，投入慈濟大家庭，她從受證委員、到成為豐原和台中靜思堂、第一位花道種子老師，生命開啟花香和人文香。

慈濟志工 劉寶清：「我們來分享我們，今天的靜思語，好嗎。」

「遇事能忍，遇亂能穩，人人各有不同的習氣。」

慈濟志工 巫美暖：「我每次來(花道)上課的時候，很喜歡聽(劉寶清)老師在上課之前，講述靜思語 ，或者老師會講一些小故事，然後來勉勵我們。」

一花一世界，她傳授的是花道，也是生命哲學。

慈濟志工 劉寶清：「(花朵)開得很美，但是綻放之後，它就會凋謝，所以我們每一個人，要把握住當下。」

慈濟志工 黃美莉：「今天心情不好，剛好來上課的時候，(劉寶清)老師就會覺得，用這個花材來調適它(情緒)。」

開班授課，劉寶清也深入巷弄長照站，關懷長輩的身心靈。

慈濟志工 劉寶清：「廣結我們的社區，菩薩招生，所以我就是用靜思語，學生這樣一路跟著過來，有學生已經變成我們的(慈濟)委員，我們的志工了，我覺得是非常開心的一件事情。」

繽紛的花道課程，每個人的心，注入了色彩和溫暖。

更多 大愛新聞 報導：

環保感恩之旅到高雄 大愛新聞主播歡喜互動

慈濟醫療志業再獲榮耀 攬近40項金銀銅獎

