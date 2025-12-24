靜思語拼圖寓教於樂 智慧法語潤心暖人間
在歲末的寒冬裡，慈濟關渡靜思堂舉辦的「第四屆關渡人文藝術週」與歲末祝福感恩會，為社區注入一股溫暖的人文力量。活動三天匯聚超過五十個攤位與多場表演，藝術、蔬食、環保、健康、公益交織成一幅充滿善與美的畫卷。其中，由北三榮董團隊設攤的「靜思語拼圖」，以簡單卻深具意義的互動，讓民眾在方寸之間感受智慧法語的力量，成為活動中最動人的風景之一。
「智慧拼圖，五步驟啟迪心靈。」限定登場的「靜思語拼圖」以「拼圖小任務」為核心，邀請民眾透過五個簡單步驟，完成一場心靈的交流。參與者先挑選一句靜思語完成拼圖，再朗讀並分享感想，隨後抽取智慧法語，領取無尾熊造型夾與靜思語小手冊作為結緣品，最後隨喜捐愛心，完成任務。
「靜思語是生活的必需品，就像人生的字典。」慈濟志工紀雅瑩分享，生活中難免遭遇挫折，靜思語能滋養心靈，幫助大人與孩子在面臨考驗時，更有覺察力。這樣的互動，不僅是遊戲，更是生命教育的巧妙展現。
攤位上展示的三幅拼圖，分別印有「付出，就是最大的收穫」、「原諒別人，就是善待自己」、「心美，看什麼都美」。這些法語化身為拼圖，成為「不說教的智慧」，讓生命教育更親近、更好玩。
一對父子在活動中選擇了「心美，看什麼都美」的拼圖。兒子完成後分享：「我生氣的時候，就會看什麼都不對，希望爸爸可以用這一句話提醒我。」父親聽了笑著回應：「那我生氣的時候，你也要提醒我喔！」這段溫馨的「父子約定」，讓現場志工們笑聲不斷。紀雅瑩感動地說：「靜思語真的很神奇，不是用來說教，而是讓人願意接受，並且真正用在生活裡。」
「方寸間看見心靈交織的美景。」除了親子互動，活動也見證了孩子的成長。九歲的吳Ｏ恩在攤位前，被「鏟子超人」拼圖吸引。拼圖上的一句「謝謝你們，鏟子超人和志工們！」讓他回想起九月花蓮光復鄉的災情。當時，他在母親周淑梅的陪伴下，帶著專屬的小鏟子投入志工服務，與眾人一同清理淤泥。
「我小小的一分力量，跟大家結合在一起，就會成為很大的力量。」吳Ｏ恩在災區的體驗，讓他深刻理解「付出，就是最大的收穫」的真諦。這份體會，也在今日的拼圖互動中再次被喚起。
在志工的鼓勵下，吳Ｏ恩挑戰「一日店長」，從生澀到熟練，他主動詢問民眾：「你今天最受用的靜思語是什麼？」、「喜歡哪一個顏色的無尾熊？」甚至勇敢募心募愛。原本害羞的孩子，在陪伴下逐步跨出舒適圈，成為「募愛小超人」。母親周淑梅與外公周水盛看在眼裡，欣慰不已。「孩子的改變，真的讓人感動。這不只是一次活動，而是一顆善的種子，正在孩子生命中悄悄發芽。」紀雅瑩動容地說。
外公周水盛是新泰區資深慈濟志工，長年投入環保、助念與各項勤務。女兒周淑梅近年也承擔幕後工作，協助募心與功德款。如今，小外孫也開始當起小志工，三代同行的身影，展現了善與愛的延續。這份傳承，不僅是身形的跟隨，更是心靈的交融。三代同心的畫面，正是菩薩道上最美的人文風景。
「拼圖中的智慧，生活裡的力量。」「靜思語拼圖」不只是遊戲，更是心靈教育的載體。透過拼圖的完成、法語的朗讀、心得的分享，民眾在互動中感受智慧的力量。從父子的「心美」約定，到孩子的「募愛小超人」蛻變，再到三代志工的傳承，這些故事交織成一幅溫馨的人文畫卷。
在歲末的關渡靜思堂，民眾不僅收穫了藝術與美食，更收穫了心靈的滋養與善的力量。正如靜思語所言：「付出，就是最大的收穫。」這份智慧，將在每一個人的生活裡，持續閃耀。
撰文／郭采熹；攝影／張晏瑜
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 33
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 14
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 20 小時前 ・ 131
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 18 小時前 ・ 96
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 10
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 63
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 136
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 51
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 57
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 8
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 22 小時前 ・ 351
張文爸媽下跪道歉 律師曝一關鍵、呼籲：別再追殺他們了吧！
男子張文在北市隨機攻擊釀嚴重死傷後墜樓不治，檢警今（23）天在台北懷愛館進行遺體解剖。張父和張母首度受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。對此，巴毛律師陳宇安呼籲，媒體知道的都可能比他們知道的多，但他們必須哭著跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉！別再追殺他們了吧！三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 141
袁艾菲逛超商突被襲胸 尪曝噁男「1反應」怒轟！
娛樂中心／江姿儀報導41歲女星袁艾菲早期是無名小站網美，後來以藝名「迅猛龍」闖蕩綜藝及戲劇圈，憑藉直爽個性及亮麗外型的反差風格深受粉絲喜愛。她2019年和老公「老魚」（余岱宗）結婚，婚後夫妻倆一起經營YouTube頻道，常常透過社群分享生活點滴。「老魚」昨（22日）拍片，透露老婆袁艾菲近期遭遇性騷擾事件，氣到痛罵「這些噁男真的是該X」。民視 ・ 14 小時前 ・ 39
280萬人賺到4500元！羅一鈞發「疫苗紅包」 三類人1/15起公費升級肺鏈疫苗
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全台280萬人注意，明年打疫苗可省新台幣4500元！疾管署今（23）日宣布明年度有疫苗新政策，成人肺鏈疫苗升級接種作業將自明年1月15日開始上路，包括「65歲（含）以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象」等3類人，將分2階段公費開打。民眾可以省下自費接種一劑約4500元的...匯流新聞網 ・ 18 小時前 ・ 34
張鈞甯帶員工減肥18kg超神！61→43kg搖身一變，居然吃炸雞也能瘦、完全不餓肚子！
張鈞甯帶員工 9 個月瘦了 18 公斤真的太狂！身為演藝圈公認的女神，張鈞甯的自律不只讓自己狀態維持超好，連身邊員工都成功被「帶瘦」。助理從 3 月的 61kg 到 12 月只剩 43kg，整整少了女人我最大 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 95
少40%營收只能斷尾求生？「這機殼大廠」撤離中國內幕曝光 謝金河警告：下一個鎖定EUV
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導機殼大廠可成在2020年毅然出售中國廠房、全面撤出對岸市場，當時以420億元將可勝、可利兩家子公司賣給藍思科技，營收瞬間蒸...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 70
福原愛再嫁橫濱男又懷孕！ 前夫江宏傑「2個字」回應了
日本桌球名將福原愛接受日媒專訪，親口證實已在今年夏天與「雙不倫」的男主角「橫濱男」登記結婚，且已懷孕。對此，她的前夫、台灣桌球名將江宏傑以2個字回應。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 15
王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動讓他覺得被干擾表演，他當場原緯來新聞網 ・ 19 小時前 ・ 78
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 1