靜思語拼圖寓教於樂 智慧法語潤心暖人間

拼圖上那句「付出，就是最大的收穫」的靜思語，對九歲的吳Ｏ恩而言，不再只是文字，而是透過親身實踐後，深植於心的體會。

在歲末的寒冬裡，慈濟關渡靜思堂舉辦的「第四屆關渡人文藝術週」與歲末祝福感恩會，為社區注入一股溫暖的人文力量。活動三天匯聚超過五十個攤位與多場表演，藝術、蔬食、環保、健康、公益交織成一幅充滿善與美的畫卷。其中，由北三榮董團隊設攤的「靜思語拼圖」，以簡單卻深具意義的互動，讓民眾在方寸之間感受智慧法語的力量，成為活動中最動人的風景之一。

「智慧拼圖，五步驟啟迪心靈。」限定登場的「靜思語拼圖」以「拼圖小任務」為核心，邀請民眾透過五個簡單步驟，完成一場心靈的交流。參與者先挑選一句靜思語完成拼圖，再朗讀並分享感想，隨後抽取智慧法語，領取無尾熊造型夾與靜思語小手冊作為結緣品，最後隨喜捐愛心，完成任務。

一幅「鏟子超人」拼圖吸引了吳Ｏ恩(前排中)的目光。他仔細觀察，將零散的拼圖，逐步拼湊成圖。

「靜思語是生活的必需品，就像人生的字典。」慈濟志工紀雅瑩分享，生活中難免遭遇挫折，靜思語能滋養心靈，幫助大人與孩子在面臨考驗時，更有覺察力。這樣的互動，不僅是遊戲，更是生命教育的巧妙展現。

攤位上展示的三幅拼圖，分別印有「付出，就是最大的收穫」、「原諒別人，就是善待自己」、「心美，看什麼都美」。這些法語化身為拼圖，成為「不說教的智慧」，讓生命教育更親近、更好玩。

三幅拼圖，將上人的智慧法語，巧妙化身為方寸間的生命教育。北三榮董團隊以「拼圖小任務」為核心，透過「靜思語拼圖」與民眾溫馨互動。

一對父子在活動中選擇了「心美，看什麼都美」的拼圖。兒子完成後分享：「我生氣的時候，就會看什麼都不對，希望爸爸可以用這一句話提醒我。」父親聽了笑著回應：「那我生氣的時候，你也要提醒我喔！」這段溫馨的「父子約定」，讓現場志工們笑聲不斷。紀雅瑩感動地說：「靜思語真的很神奇，不是用來說教，而是讓人願意接受，並且真正用在生活裡。」

來到攤位，兒子選了「心美，看什麼都美」的靜思語拼圖，紅色的大愛心，是愛的提醒。父子的「心美」約定，要把靜思語的智慧用在生活裏。

「方寸間看見心靈交織的美景。」除了親子互動，活動也見證了孩子的成長。九歲的吳Ｏ恩在攤位前，被「鏟子超人」拼圖吸引。拼圖上的一句「謝謝你們，鏟子超人和志工們！」讓他回想起九月花蓮光復鄉的災情。當時，他在母親周淑梅的陪伴下，帶著專屬的小鏟子投入志工服務，與眾人一同清理淤泥。

「我小小的一分力量，跟大家結合在一起，就會成為很大的力量。」吳Ｏ恩想幫助光復鄉親的小小心願，就在一鏟一鏟的努力中實現。

「我小小的一分力量，跟大家結合在一起，就會成為很大的力量。」吳Ｏ恩在災區的體驗，讓他深刻理解「付出，就是最大的收穫」的真諦。這份體會，也在今日的拼圖互動中再次被喚起。

在志工的鼓勵下，吳Ｏ恩挑戰「一日店長」，從生澀到熟練，他主動詢問民眾：「你今天最受用的靜思語是什麼？」、「喜歡哪一個顏色的無尾熊？」甚至勇敢募心募愛。原本害羞的孩子，在陪伴下逐步跨出舒適圈，成為「募愛小超人」。母親周淑梅與外公周水盛看在眼裡，欣慰不已。「孩子的改變，真的讓人感動。這不只是一次活動，而是一顆善的種子，正在孩子生命中悄悄發芽。」紀雅瑩動容地說。

靜思精舍常住師父到各攤位感恩志工們的付出。在紀雅瑩師姊的鼓勵下，原本害羞、不敢與陌生人交談的吳Ｏ恩（黃上衣）勇敢挑戰「一日店長」。

外公周水盛是新泰區資深慈濟志工，長年投入環保、助念與各項勤務。女兒周淑梅近年也承擔幕後工作，協助募心與功德款。如今，小外孫也開始當起小志工，三代同行的身影，展現了善與愛的延續。這份傳承，不僅是身形的跟隨，更是心靈的交融。三代同心的畫面，正是菩薩道上最美的人文風景。

「拼圖中的智慧，生活裡的力量。」「靜思語拼圖」不只是遊戲，更是心靈教育的載體。透過拼圖的完成、法語的朗讀、心得的分享，民眾在互動中感受智慧的力量。從父子的「心美」約定，到孩子的「募愛小超人」蛻變，再到三代志工的傳承，這些故事交織成一幅溫馨的人文畫卷。

在歲末的關渡靜思堂，民眾不僅收穫了藝術與美食，更收穫了心靈的滋養與善的力量。正如靜思語所言：「付出，就是最大的收穫。」這份智慧，將在每一個人的生活裡，持續閃耀。

撰文／郭采熹；攝影／張晏瑜