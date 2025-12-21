靜思語書畫入校園 人文之美無聲說法

繼日前后綜高中90週年校慶，捐贈近50幅靜思語書畫後，在校長友善支持下，后里慈濟志工與中區書畫聯誼會，再度攜手捐贈30幅靜思語書畫，讓人文融入校園空間，成為陪伴師生的溫柔力量，同時播撒善的種子，在校園深耕，持續萌芽。

一幅幅靜思語，搭配水墨畫呈現，讓文字更容易走進人心。

后里慈濟志工與中區書畫聯誼會捐贈30幅靜思語書畫作品，為后綜高中校園增添人文之美，也讓學生融入學習日常。

后綜高中學生 簡以喬：「應該要掌握好時間，分配好，我什麼時候該做什麼事情。」

后綜高中學生 陳邵瑋：「東西其實是不能靠死背，照用老師那些方式來教的話，我其實是真的可以記比較久。」

后綜高中校長 王裕德：「讓學生、讓老師走到哪裡，都可以看到美麗的畫作 ，看到靜思語，能夠對於他們那種生活的能量上，都會有無形中的提升。」

這也是繼日前90週年校慶活動後，靜思語書畫再次走進后綜高中校園。

慈濟志工 邱辛美：「靜思語是淨化人心，一個很棒的清流，后綜高中因為有裕德校長，很睿智的這個決定，能夠讓我們這股清流入校園。」

靜思語人文在校園扎根，讓學習多一分溫度。

