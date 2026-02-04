靜思語用聽的 啟明學校孩子書展新體驗

慈濟人文志業今天邀請了台北市立啟明學校，前來台北國際書展，一同體驗慈濟發表的靜思語有聲書，現場小朋友們雖然看不見，但是靠聽聲音和摸點字，也能來體驗閱讀的快樂。

「或者是你聽起來 它的意思，你所吸收到的意思是什麼。」

台北國際書展慈濟人文志業攤位，來了一群驚喜訪客。

體驗民眾 彭敏慧：「我覺得很開心也很興奮 ，也很期待 ，因為我也可以跟一般人一樣，可以讀到靜思語的內容。」

現場舉辦有聲書發表，希望能讓視障者也能閱讀靜思語，特別邀請台北市立啟明學校，讓小朋友們體驗，用手和耳朵，了解法語智慧。

慈濟志工 紀雅瑩：「這些孩子 一直在學很多的技能，也在摸尋著 尋找自己的人生方向，可是就覺得，缺乏了一個心靈的智慧陪伴，所以我想 上人的智慧法語，就是靜思語，就是他們人生的字典，希望他們能認識靜思語。」

啟明學校校長 李昱昕：「這些閱讀的媒介，他不會因為視力上的受限，他就受到影響，我們也希望說透過這樣的方式，讓各界都能夠 用多元的管道，讓視障者能夠 不管透過點字，或者有聲書的方式，我們一起來推廣 閱讀平權的概念。」

邀請同學們的工程浩大，從有聲邀請卡開始，到現場有點字和有聲靜思語，讓更多人能體驗讀書的快樂，也真正捍衛閱讀平權。

