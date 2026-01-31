靜思語音樂人文饗宴 以戲弘法添資糧
慈濟邁入一甲子，靜思語音樂人文饗宴，日前在新店靜思堂舉行。活動結合音樂、手語與戲劇，邀請來自醫療、藝術等不同領域的參與者，透過多元形式，分享靜思語在人生中的實踐與體會。
慈濟一甲子，靜思語音樂人文饗宴，24日在新店靜思堂登場。透過音樂、手語與戲劇交錯，傳遞靜思語理念。
臺北慈濟醫院醫師常佑康，在演繹過程中，體悟醫療現場的人生提問。
臺北慈濟醫院放射腫瘤科醫師 常佑康：「我有曾經問過幾個，生命末期的我的老病人， 就是說 他們現在在想什麼，很多人就會說 他其實很後悔， 過去花了太多的時間在工作，或者追求名利上面，就是錯過了陪伴家人的時間，上人也在常常教導我們， 就是要恆持初發心 要找對方向， 然後要把握因緣，做中學 學中覺。」
「憑我幾十年的修行，本來已經了脫煩惱，最後竟然因為你。」
在這場音樂人文饗宴裡，歌仔戲藝術家唐美雲，也接力透過佛典故事，以戲劇方式呈現靜思語內容。
唐美雲歌仔戲團團長 唐美雲：「上人開示的法語，就是老禪師的寶物，這是上人開示的故事 佛典故事，至於我的法號是慈弘，也希望可以祝福我以戲弘法，那以戲弘法 除了在高僧傳裡面，也因為這個人文音樂會，讓青年團的團員們，他們也可以在音樂會裡面，弘揚上人的法。」
靜思書軒營運長 蔡青兒：「靜思智慧語 好話遍寰宇，一句好話影響一個人的，全世界各地 那真的很精彩，因為好多的表演藝術家一起來，大家也是參與者，也是靜思好話的受益者。」
證嚴上人開示：「很感恩各位菩薩，慈濟因為大家 有這一分緣，一直都來支持慈濟，人能弘道 非道弘人，好的法 也要人人，來介紹與推動。」
透過音樂，串起不同身分的生命經驗，也讓靜思語，在這場人文饗宴中持續傳遞。
台中靜思堂歲末圍爐 送舊迎新馬上好
花蓮玉里歲末圍爐 大家族凝聚善願力
