靜桃專案嚴防噪音擾鄰 楊梅警一晚逮6車開罰

昨日楊梅分局結合環保局執行「靜桃專案」聯合稽查。(圖/讀者提供)

記者陳儒賢

昨(23)日楊梅分局結合環保局執行「靜桃專案」聯合稽查。此次聯合稽查共攔查12部汽機車，其中半數車輛不合格，所有不合格車輛均當場告發並限期複驗。

楊梅分局說明，昨日規劃警力於楊梅區瑞溪路及中山北路等路段執行稽查，透過巡邏方式全力取締違規車輛，不論汽機車只要疑似有噪音情形，均予以攔查。經過員警的努力，共計攔查6部不合格車輛，其中2部汽車及1部機車經過檢測竟達100分貝以上，後續所有超標車輛均當場告發，總計裁罰金額達1萬9800元。警方呼籲，車主切勿任意改裝車輛，以免製造噪音觸法受罰。12月份迄今楊梅分局聯合環保局稽查共計3場次，總共攔查30部汽機車，有超過半數不合格，警方將持續配合環保局執行「靜桃專案」，全力維護社區安寧。

楊梅分局表示，將持續不定時配合環保單位執行聯合稽查，針對非法改裝、噪音超標的車輛嚴格取締，同時也呼籲民眾，切勿任意改裝車輛或有危險駕駛行為，應遵守相關交通法規，共同建立安全、安寧的用路與生活環境。