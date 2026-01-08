靜桃專案3年有成 噪音降38％

桃園市政府自民國112年起推動「靜桃專案」，副市長蘇俊賓主導跨局處合作研商，噪音陳情數已較專案實施前下降38％，今年也正式引入「AI科技聲紋系統」，透過深度學習自動辨識疑似噪音車輛，結合召回臨時檢驗制度，提升判識準確度以節省人力。

環保局說明，自112年起逐步建置聲音照相科技執法系統，截至114年，全市已設置50套聲音照相設備，每套採購金額約90萬至130萬元，屬於中長期噪音治理的重要基礎建設。相較傳統攔檢須動員大量人力，且受限時段與地點，科技執法設備可24小時不間斷運作，有效補足夜間與高風險時段的執法空窗，讓有限人力發揮最大效益。

廣告 廣告

針對過去聲音照相設備在雨天、背景音複雜，或多輛車同時通過時較易受環境干擾情況，環保局表示，相關限制是各縣市推動科技噪音執法時共同面臨的技術挑戰，桃園市並未因此停滯，而是持續投入研發與設備升級，透過導入AI技術補強既有系統不足，強化噪音來源辨識能力，提升整體執法精準度與效率。

為持續突破技術瓶頸，蘇俊賓要求環保局引入最新科技強化執法作為，環保局先前已導入AI偵測改裝排氣管影像辨識設備，透過影像分析主動篩選非原廠排氣管車輛，提前鎖定高風險對象通知到檢，並嘗試導入「AI聲紋系統」，去年先在台7乙線試辦，成案率提升5倍，辨識效率較人工加快8成。

目前環保局正建構「AI聲紋系統」，蒐集改裝排氣管、原廠排氣管及各類特殊車種的聲紋特徵，建立完整資料庫，預計於今年正式整合至聲音照相系統，未來將透過深度學習持續優化辨識模型，提升執法能量與準確度。

市警局交通大隊長李維振表示，針對「變更排氣管設備不依規定申報登記」，114年已舉發1427件，較113年舉發177件增加1250件，今年會持續配合環保局、監理單位等嚴正執法，延續以往跨機關合作機制，加強違法改裝噪音車輛稽查取締，還靜於民。