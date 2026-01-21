靜止的水在貓咪眼裡「不新鮮」？揭密牠們的飲水偏好：有水聲才安全！

火報記者 張舜傑／報導

明明準備了乾淨又充足的水碗，貓咪卻偏愛水龍頭的滴水或飲水機，其實這是源自牠們天生的感官判斷與對安全水源的本能偏好；理解這些飲水習性，不僅能提高喝水意願，也有助於降低泌尿道問題風險。

從演化本能看待貓咪的飲水選擇

貓咪的祖先多半生活在乾燥或半乾燥環境中，自然水源有限，因此對水質的判斷格外謹慎，靜止的水在自然界中，往往容易滋生細菌或受到污染，對野外生存而言風險較高，這樣的演化記憶延續至今，使得貓咪在面對靜止水面時，潛意識中會提高警戒，反而對流動的水源產生信任感。

在演化本能中，流動的水代表較新鮮、風險較低，因此更容易被貓咪接受。圖:istockphoto

水聲與流動感帶來的安全暗示

對貓咪而言，水聲不只是聲音刺激，更是一種安全訊號，流動中的水代表水源正在更新，較不容易累積異物與氣味，這些感官資訊會讓貓咪判斷水質相對可靠，飲水機的水流聲、水龍頭的滴水聲，甚至是水面微微晃動，都能降低貓咪的防備心理，讓牠更願意靠近並飲用。

感官敏感度影響飲水意願

貓咪的嗅覺與視覺非常敏銳，即使人類難以察覺的氣味或水面反光，都可能影響牠們的判斷，靜止的水容易吸附環境氣味，例如食物殘留、塑膠或清潔劑味道，這些細微變化都可能讓貓咪選擇避開，相較之下，流動水不僅氣味較不明顯，視覺上也更容易被辨識，能降低貓咪對未知風險的焦慮。

水碗位置與環境安全感的關聯

除了水本身的狀態，飲水環境也深深影響貓咪的選擇，如果水碗放在角落、靠近牆面或與食物、貓砂盆距離過近，貓咪在低頭喝水時容易感到視野受限，進而產生不安全感，流動水源通常會吸引貓咪主動靠近，也讓牠們更容易在確認周遭安全後安心飲水，這也是飲水機特別受歡迎的原因之一。

提升貓咪飲水量的實際建議

理解貓咪偏好後，飼主可以透過調整方式改善飲水狀況，例如提供低噪音的循環飲水機、定期清洗設備避免氣味殘留，或在家中不同位置設置多個飲水點，對部分貓咪而言，輕微的水流與乾淨的視覺環境，能明顯提升飲水意願，對長期健康有正面影響。

同時，氣味、反光與擺放位置也會影響飲水意願，流動水能讓貓咪更安心喝水。圖:istockphoto

貓咪抗拒靜止的水，並非因為水不乾淨，而是源自牠們對安全的高度敏感與演化本能，水聲與流動感在貓咪眼中，象徵著新鮮與低風險的水源，當飼主能從貓咪的感官與心理角度出發，調整飲水環境，就能讓牠們在安心的狀態下補充足夠水分，為健康打下穩定基礎 !