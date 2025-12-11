王原昌

它斜倚牆角，如倦極的舞者

蛛網悄然織就，纏住往昔的光

失落，在塵埃裏生根，蔓延成荒

也曾是旋轉的年少

在命運的舞臺中央，灼灼如火

多少目光，曾為我沸騰成河

而今，被推至遺忘的邊緣

冷落，是退潮後裸露的灘塗

誰逃得過，生命終將熄滅的夜？

縱使淪為釜底乾柴

甚或，碾作靈魂的灰燼

我仍要以不屈的軸心

旋出一道，灼燙的弧線

在黑暗合攏前

舞盡，生命最後的烈焰