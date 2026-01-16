靜繁華，森自在「合雄森居」八德G01景觀綠意美居

八德 G01 捷運生活圈示意，「合雄森居」坐落捷運綠線核心，串聯主要道路與城市建設，兼具交通便利與景觀綠意。（空拍示意圖）。( 圖 / 業者提供 )

八德G01從容生活「合雄森居」繁華與日常之間剛剛好的平衡

隨著城市綠色通勤，捷運綠線推進，G01站成為八德重要門戶之一，串聯桃園雙北生活軸線，迎向未來中壢、三鶯、大溪延伸線計畫，讓通勤不再只是移動，而是生活節奏的重新安排。從「合雄森居」出發，步調自然從容，城市繁華與日常靜謐之間，取得剛剛好的平衡。

迎向「大鶯豐德交流道」工程未來願景，讓南來北往更加便捷順暢，不論銜接國道、台北或新北生活圈，都能有效縮短時間成本。捷運與交流道雙軸並行，是未來城市最重要的交通語言，而「合雄森居」正坐落於這樣的優勢節點之上，置產競逐交通關鍵席次「合雄森居」，現在入主正是時候！

迎接大鶯豐德交流道與捷運雙軸利多，「合雄森居」坐擁關鍵交通節點，通勤更省時，正是入主置產的黃金時機。( 圖 / 業者提供 )

八德G01「合雄森居」奢享城市稀有的綠意日常

在城市快速成長的軌跡中，真正值得珍藏的，從來不只是地段，而是一種能與時間並行的生活場景。八德，正站在桃園發展軸線的關鍵節點，而「合雄森居」質感2-3房，正是這條城市綠色動線上，難得一見的城市景觀綠意宅！

一窗一景森呼吸 城市難得完整綠視野。( 圖 / 業者提供 )

置產優選「合雄森居」城市捷境與景觀視野兼備

然而，真正讓人停下腳步的，不只是交通，而是眼前那片難以複製的綠意景觀。城市裡的綠，越來越稀有；能被完整保留、被每日生活所擁有的綠，更是彌足珍貴。「合雄森居」以景觀視野為規劃核心，讓窗外不只是建築，而是一幅隨四季更迭的自然畫面。晨起見綠、夜歸得靜，生活因此多了一份被療癒的餘裕。

中空樓板施工實景，透過減音結構設計，有效提升居住靜謐度。( 圖 / 業者提供 )

城中森靜美居「合雄森居」區域稀有減音中空樓板

合雄建築深知，真正的好宅，是讓居住者在時間中感受到價值的累積。從空間尺度、採光通風，到公共領域的細膩安排，並設置豪宅標準配備減音“中空樓板”靜音舒適再升級！皆秉持打造好宅初心「住得久、住得好」的初衷。這不只是一間房子，而是一個能讓生活慢下來、讓心安享的美居所在，在「合雄森居」，安享屬於自己的從容日常。

「合雄森居」訂簽𝟱%輕鬆付挺成家

捷運𝐆𝟎𝟏精品𝟐-𝟑房 減音中空樓板

預約專線｜03-365-6557

接待會館｜桃園市八德區建德路278號

官網預約｜https://reurl.cc/GGYlbD