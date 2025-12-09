靜脈曲張不只影響外觀！嚴重恐潰瘍、出血 如何治療？彈性襪怎麼穿才對？

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

為幫助民眾更加了解靜脈曲張，黃懷緒主任從症狀、治療、預防到彈性襪的正確使用全都一一說明，並呼籲民眾別輕忽靜脈曲張這個靜脈疾病，若出現相關症狀，應盡早前往心臟血管外科就診，以免延誤病情影響治療效果。

為何會導致靜脈曲張？ 哪些人是靜脈曲張危險族群？

靜脈曲張是靜脈系統中最常見的靜脈疾病之一。黃懷緒主任提到，一般來說，當下肢靜脈功能正常時，血液會順利流回心臟，不過如果靜脈瓣膜功能異常，導致血液無法順利回流，便會淤積在下肢靜脈內，進而造成靜脈擴張、扭曲變形，這就是所謂的「靜脈曲張」。





根據臨床統計，靜脈曲張的患者約有6成都是女性。另外，懷孕、長時間久站或久坐、肥胖、高齡等，也是常見的危險因子。黃懷緒主任表示，懷孕、肥胖和長時間久站、久坐一樣都會增加腹部壓力，進而長期壓迫靜脈，導致靜脈曲張。

靜脈曲張會造成哪些影響？ 靜脈曲張如何治療？

靜脈曲張不只會影響外觀，它的症狀事實上會隨病程變化，初期可能僅限於小腿外觀的改變，伴隨疼痛、搔癢感，但是黃懷緒主任指出，若未即時治療，可能會進一步出現腳部腫脹、小腿色素沉著、潰瘍傷口、血流不止等情形，嚴重就須透過手術來改善，手術可分為傳統手術、微創手術：

傳統手術：為高位結紮及靜脈剝除手術，從鼠蹊部開口，切斷並移除曲張靜脈。

微創手術：常見的手術方式包括血管內燒灼術（靜脈內雷射治療）、靜脈膠水閉合術、側肢靜脈結紮術、硬化劑注射、表皮雷射治療等，傷口較小、恢復較快。

不過，黃懷緒主任提到如果靜脈曲張症狀輕微，患者則可依照醫囑穿著醫療級壓力襪或服用藥物來緩解不適，因此建議民眾若有相關症狀應盡早就醫。

如何挑選彈性襪？ 彈性襪怎麼穿才正確？

當靜脈曲張症狀還未嚴重到需要手術時，醫師通常會建議穿著醫療級彈性襪來改善症狀並預防惡化。黃懷緒主任提醒，民眾在選擇彈性襪時應注意丹尼數（Den），建議選擇約280丹的醫療壓力襪，並在專科醫師指導下選購，另外穿著時也要注意以下正確時機與方法：

起床前穿著：保持平躺、抬高腿部後穿上。

若已起床：建議再躺回床上，將腿抬高約5分鐘後再穿上，以利靜脈回流。

如何預防靜脈曲張？

不過預防勝於治療，黃懷緒主任建議民眾平時應從日常生活做起，培養以下健康生活習慣，以預防靜脈曲張：

多運動：從事游泳、騎車、慢跑、跳舞、打球等促進血液循環的運動，並在久站或久坐後適度活動。

維持健康體重：當體重增加時，將同時形成靜脈的壓力，阻礙靜脈回流心臟。世界衛生組織（WHO）建議，依身體質量指數（BMI）來判定肥胖程度，BMI指數越高，罹患肥胖相關疾病的機率也就越大。國健署建議成人BMI應維持在18.5－24之間。

均衡飲食：攝取足夠的纖維可避免便祕，進而促進血液回流。

水療促進循環：淋浴或踩水有助強化靜脈壁，預防靜脈充血。

減少雙腿充血情況：休息時將雙腿抬高15公分左右，或是超過心臟達15分鐘，以促進靜脈血液循環。

避免久坐、久站：應定時活動雙腿，降低下肢血液滯留的風險。

