靜脈曲張不只腿腫、「蚯蚓腳」！久站久坐恐致血栓、蜂窩性組織炎、甚至猝死…1微創手術改善症狀





靜脈曲張最常出現的就是下肢的腫脹感，即使在沒有看到表淺的血管已經浮現的狀況之下，大部分病人在長期久站或久坐，或是維持一個固定的姿勢的情況之下，就會覺得下肢脹脹的感覺。

在更嚴重的情況之下，就會發生血栓。血栓最危險的併發症就是產生肺部動脈栓塞，也就是我們常常聽到的機艙症候群──當大量的血栓從曲張的靜脈移動到肺動脈的時候，就會產生猝死的危險性……

提問：請問靜脈曲張的常見症狀？

葉集孝醫師：最常出現的就是下肢的腫脹感，即使在沒有看到表淺的血管已經浮現的狀況之下，大部分病人在長期久站或久坐，或是維持一個固定的姿勢的情況之下，就會覺得他的下肢脹脹的感覺。其他比較常見的症狀就是外觀上的改變，會在皮膚產生一些明顯的血管的痕跡。在更嚴重的情況之下，就會發生血栓，甚至蜂窩性組織炎、抽筋等等的臨床症狀。

提問：請問靜脈曲張可能出現哪些嚴重併發症？

葉集孝醫師：如果長期不處理，達到第五級或第六級的時候，就會因為長期的組織靜脈壓力高，而產生潰瘍或是慢性的傷口，造成長期的蜂窩性組織炎。 如果不處理的話，常常會產生血栓，而血栓最危險的併發症就是產生了肺部動脈栓塞，也就是我們常常聽到的機艙症候群。當大量的血栓從曲張的靜脈移動到肺動脈的時候，就會產生猝死的危險性。這個是靜脈曲張需要積極做治療的理由之一。

提問：請問靜脈曲張的危險因子？

葉集孝醫師：靜脈曲張的危險因子最重要的就是生活型態。如果長期的久站、久坐，都有可能會造成靜脈的壓力高漲，而產生靜脈曲張。其次就是一些家族史的部分。女性在懷孕的期間，因為腹內壓的上升，就會產生靜脈的壓力高漲，而造成了靜脈曲張。

提問：請問要如何評估靜脈曲張的嚴重度？

葉集孝醫師：依照目前的分級，如果靜脈曲張只是看到表淺的、小小的、像蜘蛛網狀的話，大概是比較輕微的。慢慢如果在表皮下面看到有像蚯蚓一樣浮現，然後產生水腫或是色素沉著，就已經到了第二或第三期。

如果再往後期的時候，血管的扭曲程度跟變形的狀況也會越來越明顯，在表皮上也可以看到更多像蚯蚓狀的血管，配合表皮色素的沉著，或是紅腫熱痛的現象，就會進展到更後面的嚴重程度。當然最嚴重的程度就是因為靜脈曲張而產生了皮膚的缺損，甚至產生潰瘍。

提問：請問該如何治療靜脈曲張？

葉集孝醫師：靜脈曲張的治療，在初期當然是維持良好的姿勢以及生活型態，譬如定時間就要活動你的小腿，然後不要維持同樣的姿勢太久。其次就是彈性襪的穿著。彈性襪對於靜脈曲張的疾病的進展，有很好的預防效果。

但是對於已經發生靜脈曲張的病人，彈性襪沒有辦法改變現狀，只能夠讓它不要再繼續惡化下去。如果已經臨床有症狀，目前市面上也有一些藥物可以輔助改善症狀的嚴重程度，舒緩臨床的不適感。最後，如果到了不得已的狀況的話，可能就要進行侵入性的手術來治療。

提問：請問什麼是微創靜脈膠水治療？

葉集孝醫師：傳統以來靜脈曲張的手術就是將整條大隱靜脈或是小隱靜脈進行破壞、取出。目前的科技進展，可以用同樣的方式將大隱靜脈閉合。臨床上常用的方式就是靜脈的膠水。用微創的方式，像打針一樣，將整個膠水散佈在大隱靜脈或是小隱靜脈，甚至非常微小的小血管裡面，都可以把這些靜脈進行閉合的動作，這樣就可以讓靜脈曲張獲得治療。

提問：微創靜脈膠水治療能帶給患者哪些幫助？

葉集孝醫師：跟傳統的手術來比較的話，兩者的長期結果目前的研究顯示是相當的。但是在手術的過程，以及在手術後的短期之內，傳統手術的病人所獲得疼痛感及腫脹感，甚至傷部的瘀青，會比膠水來得嚴重一些。

膠水因為是用一個像注射的方式進行整條靜脈的閉合，所以它產生的疼痛感比較低，在傷口的大小也比較小。相對於術後的不適感以及瘀青或是腫脹的感覺，也會相對來得較為輕微。

提問：請問什麼是微創靜脈雷射治療？

葉集孝醫師：微創靜脈雷射治療就是以雷射導管，經由一個小傷口進入整條的大隱或是小隱靜脈，經由雷射熱能的放射，將整條靜脈加以閉合。

提問：微創靜脈雷射治療能帶給患者哪些幫助？

葉集孝醫師：微創靜脈雷射跟傳統術式比較，長期效果是一致的。只是在手術的過程當中，因為它只要用一個注射針孔般大小，即可將雷射導管放到大隱靜脈當中，然後以熱能將整條靜脈閉合。所以病人在術中以及術後所感受的疼痛感較低，腫脹感也比較輕微，術後產生的一些瘀青或是其他併發症也比較少。

提問：請問要如何避免靜脈曲張復發？

葉集孝醫師：最好的方式就是維持良好的運動習慣，保持良好的姿勢，以及長時間使用彈性襪，幫助避免靜脈曲張的復發。

葉集孝醫師：我曾經遇到一個大約四五十歲的男性病患。他來門診當他開門的那一剎那，就會聞到身上有一股腐臭味。當他把傷口解開的時候，可以看到一個大約4X4這麼大的潰瘍。他自己說他已經大概兩年沒有出門去工作了，就是因為他的傷口。

他自己的心情、工作或人際關係也都受到非常嚴重的影響。不過，在經過了一段時間的治療之後，在一年之後，有一天他從門診敲門來，他只是跟我說：「我沒有掛號，我只是給你看看我的腳。」他掀起他的褲管，腳完全癒合了，讓他的生活又重新回到了正軌。

