靜脈曲張盛行率逾2成！依病程分6級 高風險族群要留意
【NOW健康 楊芷晴／特別報導】靜脈曲張在國人的盛行率推估超過2成，久站、久坐、懷孕及遺傳是常見的危險因子。許多人初期因症狀不明顯，可能僅有腿部痠麻、脹痛或發癢感，而未察覺問題。然而，隨著病情惡化，靜脈曲張不僅是美觀問題，可能導致皮膚變色、潰瘍，嚴重時更有併發深層靜脈栓塞和肺栓塞的風險。
腿部「蚯蚓狀」血管警訊！ 醫詳解靜脈曲張分6級
協和家醫科診所侯盈仲醫師表示，全身血液從心臟打出去，經過動脈和微血管，提供身體氧氣和養分後，再透過靜脈回流到心臟。靜脈曲張的成因是靜脈回流功能不良（又稱為靜脈功能不全），主要是靜脈內瓣膜功能受損，以致血液無法順利回流。
最常見下肢靜脈曲張，從輕微腫脹和水腫以及疼痛、抽筋等狀況都會發生，門診中常聽到靜脈曲張患者主訴，每到中下午過後開始感覺腳腫、沉重感，往往睡了一夜後水腫又消失。
醫學上將靜脈曲張依嚴重程度、外觀症狀分為6級，侯盈仲醫師進一步說明，第1級：皮膚出現表淺的藍色蜘蛛網狀或微血管絲；第2級：蚯蚓般的血管明顯浮出；第3級：蚯蚓般血管加上腫脹感；第4級：皮膚色素沉澱，顏色變紅或變黑，伴隨皮膚搔癢；第5級：皮膚出現傷口滲水、潰瘍，治療後傷口癒合；第6級：出現無法癒合的開放性潰瘍。
盤點靜脈曲張風險因子 這些高風險族群要特別留意
侯盈仲醫師指出，瓣膜功能缺損是靜脈曲張的主因，但醫學研究發現也與家族遺傳基因有關，若家族有靜脈曲張病史，靜脈血管壁會比較脆弱，瓣膜容易發生問題，加上地心引力影響使得罹患機率提高。
後天因素則包括肥胖、長期久站久坐又缺乏運動者，如無塵室技術員、美髮師、銀行行員、櫃姐等，以及女性懷孕體重增加或是長期服用避孕藥物易導致水腫，都可能造成靜脈回流受損，引起靜脈曲張。
另外，年長者的靜脈瓣膜血管也會隨時間退化，加上運動量不足、小腿肌肉退化如肌少症都是潛在風險。值得注意的是，工作須搬重物、長期咳嗽和抽菸等，也容易造成血管受損，進而增加靜脈曲張的可能。
靜脈曲張依症狀採取不同治療方式 手術並非永不復發
侯盈仲醫師提到，靜脈曲張的治療可分為物理性藥物預防和保健方式，以及手術治療。通常，工作性質須久站建議白天穿著醫療級彈性壓力襪，增加小腿肌肉幫浦效應，幫助靜脈血液順利回流心臟；再者，雙腳有腫脹、熱感或沉重感等，服用促進靜脈血管活性的藥物，如皂苷或類黃酮萃取物，有助緩解症狀。若靜脈曲張出現水腫或疼痛，臨床治療會給予利尿劑幫助排水與消炎、抗發炎和止痛藥治療。
侯盈仲醫師解釋，因為靜脈有很多條血管，當這條不通，還有其他健康血管可以流通，不須太過擔心。倘若藥物治療無法緩解不適感，最後一步就是手術治療。手術可分為傳統手術，將整個靜脈曲張結紮，再移除特別腫大的血管；其他新技術則像是靜脈的雷射治療，利用雷射能量讓受損靜脈萎縮，這些作法都是將受損靜脈血管破壞閉鎖的方式。
侯盈仲醫師強調，術後並非永不復發，仍需要穿著一段時間彈性襪，搭配促進靜脈曲張活性的藥物，持續進行預防和長期保養，才能避免新的靜脈曲張產生。
天然類黃酮苷萃取物Diosmin 對增加血管張力有幫助
藥局門市常遇到民眾因工作性質須久坐久站，下肢靜脈回流不順暢，感覺腿部腫脹、痠麻不適感，前來諮詢是否有改善的方式，廣元藥局蔡欣宏藥師表示，目前市面上含有天然類黃酮苷萃取物，對於改善靜脈曲張引起的腿部局部腫脹不適，有改善緩解的效用。
蔡欣宏藥師以常見的淨脈舒為例，其成分是從植物中提煉的天然類黃酮苷萃取物Diosmin，可增加靜脈的彈性與張力、改善血液循環，促進靜脈血液回流，減少患部腫脹疼痛，以及痠麻不適感，或是改善痔瘡腫脹出血的狀況。
蔡欣宏藥師指出，天然類黃酮苷萃取物Diosmin具有增加血管張力，促進血液回流，改善血管本身的通透性。若以腿部靜脈曲張來說，靜脈中有瓣膜，幫助血液向下順流，閉合時可防止血液逆流，當各種因素可能造成下肢產生靜脈回流不良，長久靜脈瓣膜會形成腫脹，服用Diosmin能明顯緩解腫脹不適，不過孕婦則不建議服用。
▲蔡欣宏藥師指出，天然類黃酮苷萃取物Diosmin具有增加血管張力，促進血液回流，改善血管本身的通透性，能明顯緩解腫脹不適。（圖／蔡欣宏藥師提供）
蔡欣宏藥師分享一名70多歲的男性，本身有糖尿病，腿部合併出現如蚯蚓般明顯浮筋的靜脈曲張，由於感覺腳部不適與腳底有發麻感，前來詢問能否改善。經討論後推薦服用淨脈舒，建議持續服用2個月，服用前可拍照與服用後對比，多數人在意的蜘蛛絲網狀血管或蚯蚓浮筋可能會變淡，也可搭配外用藥物雙管齊下。另外，同時搭配銀杏產品服用，一段時間後腳底發麻皆有改善。
預防靜脈曲張從日常生活做起！ 實用保養知識報你知
要預防靜脈曲張，侯盈仲醫師提醒，避免久站或久坐，大約30到40分鐘起身走動或坐下來休息，肥胖族群應減重、減輕下肢壓力，晚上睡覺時將腿部抬高約15至30度。平時可透過踮腳尖的運動方式，上下來回重複進行20、30次，鍛鍊小腿肌力、改善循環，幫助靜脈血液順流回流。
蔡欣宏藥師則建議，適時抬腿、泡熱水有助循環，適度補充天然類黃酮苷萃取物，持續保養血管，及早預防。
# 首圖來源／侯盈仲醫師提供
