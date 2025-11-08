靜脈曲張、足踝傷口潰爛逾10年 鐳射閉合術治癒
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣現年61歲的賴姓男子，10多年前腳踝受傷、潰爛，一直無法醫治癒，日前到員榮醫療體系員榮醫院求診，醫師判定靜脈瓣膜閉鎖不全所致，透過「靜脈曲張鐳射閉合術」一個多月後痊癒。
賴男10多年前右足踝因受傷留下傷口，無法癒合，這10年來到中部外科診所求診均無法治癒，以致他洗澡時必須以塑膠袋將整個小腿包起來，防水分進入造成潰爛惡化。數月前傷口擴大至巴掌大小，醫師懷疑與靜脈曲張有關，建議轉診，賴男到員榮醫院心臟外科求診。
心臟外科主任賴金湖檢查發現，賴男的靜脈瓣膜嚴重閉鎖不全，導致下肢血液回流受阻、靜脈壓力升高，足踝部位受到壓力最大，引起傷口無法癒合。團隊採用「靜脈曲張鐳射閉合術」。該技術屬微創手術，藉由超音波導引將雷射纖維導管自足踝送入淺層靜脈(大隱靜脈)，再以鐳射產生熱能封閉靜脈，使血流不再逆流至下肢，減輕靜脈壓力。手術過程採靜脈或局部麻醉，術後幾乎沒有大片瘀青與劇痛，患者兩小時後即可下床行走。
賴金湖提醒，靜脈曲張常見症狀包括下肢腫脹、酸痛、搔癢感，嚴重時會出現靜脈扭曲鼓脹、皮膚色素沉著及濕疹變化，若不治療恐進一步惡化為難癒合潰瘍。他呼籲，若有相關症狀，應及早就醫心臟外科或血管外科門診，接受超音波評估，及早治療可避免慢性傷口帶來的生活困擾。
賴主任說，這項案例證明，透過新式微創鐳射閉合術，能有效改善靜脈逆流問題，加速慢性潰瘍癒合，患者不僅免去多年傷口換藥的痛苦，也重獲自由生活的能力。
