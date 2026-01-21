靜脈曲張5大後天危險因子不可不防 4大預防重點一次看
【NOW健康 楊芷晴、林郁敏／特別報導】許多民眾將靜脈曲張視為單純的「腿部青筋」或皮膚乾癢等外觀問題，然而大灣健全診所王威傑醫師示警，這其實是一種慢性、漸進性的血管疾病。若忽視早期的微血管擴張，病情可能隨時間持續惡化，導致皮膚色素沉澱、組織變硬、反覆發炎，末期甚至會形成難以癒合的慢性潰瘍。
靜脈曲張不只是外觀問題！ 「皮膚發黑變硬」恐致反覆潰瘍
王威傑醫師表示，靜脈曲張的症狀從外觀最容易辨識，包括微細紅色或藍色血管擴張；接著就會有網狀血管呈現青藍色的狀況，甚至會有明顯突起、像小管子的粗大靜脈；再來會有小腿皮膚癢或緊繃感，更嚴重的情況是局部水腫或沉重感。
若血液在血管內滯留，紅血球滲漏到皮下組織，會被吸收後形成色素沉澱，也就是常見的「腿部一塊黑黑的」；再加上慢性發炎反應，皮膚就會變硬、變厚，甚至出現溼疹。
若血液循環持續不良，皮膚就可能破掉形成潰瘍，而且反覆發作，不易癒合，王威傑醫師提醒，這也是最嚴重、需要手術介入的階段。
王威傑醫師強調，靜脈曲張並非高齡者的專利，除了遺傳，體質、肥胖、久站工作、便秘等後天習慣，都是關鍵風險。他也分享了臨床觀察，有不少患者從 20、30歲就開始出現輕微症狀，若沒有積極處理，40歲之後，就可能惡化到反覆潰瘍，而且並不罕見。
靜脈曲張有家族史傾向 但後天因素更是加速惡化的關鍵
靜脈曲張的先天因素有血管彈性差、瓣膜功能弱、先天血管結構差異等；另外，據統計，女性發生率略高，但原因不明。王威傑醫師補充，痔瘡其實也是靜脈曲張的一種，因肛門周邊血管壓力增加，也會導致局部靜脈曲張，因此保持排便順暢對預防相當重要。
雖然靜脈曲張具有家族史傾向，王威傑醫師指出，後天因素更是加速惡化的關鍵，下列是常見、但也是可控的危險因子：
1.肥胖：體重越重，下肢靜脈的壓力越大。
2.久站生活型態：如老師、服務業、廚房工作者。
3.長期便秘、排便用力：導致腹壓上升。
4.缺乏運動：小腿肌肉無力，使回流更差。
5.口服避孕藥：統計顯示有較高風險，但原因未明（貼片、子宮內避孕器則無）。
靜脈曲張分階段治療 術後仍要持續運動、抬腿、穿壓力襪
由於靜脈曲張是漸進性的疾病，王威傑醫師說明，治療方式需依嚴重度而定。
▸初期症狀：可改善、不一定可逆
【治療重點】此階段可看到改善，部分患者症狀會回穩，常見治療方式如下：
1.彈性壓力襪：外部施力幫助血液往上推
2.小腿訓練：如腳踏車、健走、跑步
3.抬高雙腿：每天花時間讓下肢回流
4.口服類黃酮苷相關藥物：增加血管彈性、減少發炎、改善腫脹、抽筋
▸中期症狀：明顯凸起、色素沉澱、反覆水腫
【治療重點】所有初期治療都應持續，視狀況調整藥物與運動。
▸後期症狀：皮膚變黑、變硬、溼疹、反覆潰瘍
【治療重點】此階段可能需微創手術或傳統手術來介入，手術多為移除有問題的靜脈段，術後仍需要持續保養，否則其他部位仍可能再度出現。王威傑醫師坦言，手術只是把受損的血管摘除，但若生活習慣不改，新的靜脈曲張還是會長，因此術後仍要持續運動、抬腿、穿壓力襪，以及保持標準體重。
靜脈曲張外擦加內服有效緩解 天然類黃酮苷萃取物改善靜脈曲張
有些民眾因久站或久坐，小腿不知不覺爬上蜘蛛絲，或是浮起如蚯蚓般的青筋，除了覺得看起來不雅觀，也感覺腫痛痠不適感，前來藥局諮詢保健與改善方式。仁誠中西藥局洪子宸藥師表示，如果症狀不嚴重，可以使用外用藥膏1至2週觀察改善情況，如果希望效果加乘，則建議外用藥膏搭配口服藥物併用，能更快獲得緩解。
洪子宸藥師指出，坊間舒緩靜脈曲張的一般外用藥膏，可分為兩種成分類型，一種是七葉皂苷（ESCIN），來自七葉樹萃取，有助於消腫、活血、改善血液循環不良及靜脈曲張症狀；另一種是含有MPS（Mucopolysaccharide Polysulfate）的產品，主要能消腫、抗發炎，舒緩靜脈曲張症狀。
至於能有效改善靜脈曲張引起腿部腫脹不適的口服藥物，目前主要以天然類黃酮苷萃取物Diosmin為最大宗。洪子宸藥師以目前市面上知名的淨脈舒為例，其主要成分為天然植物中萃取的類黃銅苷萃取物Diosmin，不含西藥成分及類固醇。
天然類黃銅苷萃取物Diosmin的功效，在於能增加靜脈血管的張力，幫助血液循環，改善血管通透性，促進靜脈血液回流，減少慢性靜脈功能不全引起的腿部腫脹痠感；或是對於改善肛門和直腸周圍的靜脈曲張，所形成痔瘡的腫脹出血，也能有效緩解，相較於外擦藥膏，直接吞服更方便。
▲洪子宸藥師以目前市面上知名的淨脈舒為例，其主要成分為天然植物中萃取的類黃銅苷萃取物Diosmin，不含西藥成分及類固醇。（圖／洪子宸藥師提供）
內痔與久站青筋有解 Diosmin成份飯後服用避免腸胃不適
洪子宸藥師分享一位年約60歲婦女，早年生完小孩後，因為內痔使得排便一直存在異物感，長期使用痔瘡藥膏處理，但始終無法獲得改善，經建議透過口服藥物更能達到改善效果，開始服用淨脈舒1至2週，異物感減少，持續服用2個月後改善明顯，建議一天1顆或2顆維持保養，有助延緩惡化的情況。
另一位年約55歲女性，職業是工廠機台作業員，因工作需久站，小腿兩側出現如同蚯蚓般的靜脈曲張，併有腫脹痠麻不適感，平常下班回家會利用按摩或抬腿方式，但改善情況有限，藉由早晚服用淨脈舒後，浮起的青筋逐漸改善，不適症狀也獲得舒緩。
洪子宸藥師說明，根據個人體質不同，服用Diosmin可能會出現噁心、嘔吐、腹瀉和消化不良等腸胃道的副作用，通常建議飯後服用，如果服用後經常性腹瀉，恐影響腸胃吸收功能，必須留意是否適合繼續服用。
運動、抬腿有助促進下肢血液循環 日常預防靜脈曲張這樣做
洪子宸藥師提醒，預防靜脈曲張要避免久站久坐，久站應適時坐下休息，久坐則固定一段時間應起身走動。工作之餘可從事快走、游泳、慢跑等運動，或是上下班騎腳踏車通勤，都有助於促進下肢血液循環。
此外，可透過抬腿，幫助積聚在下肢的血液回流心臟；或由下往上按摩小腿活絡循環，體重過重者建議減重，以減輕下肢負擔。也可於早上起床後穿上醫材字號的彈性壓力襪，白天時促進下肢血液回流，睡前脫掉。倘若症狀嚴重，仍應就醫診治。王威傑醫師進一步提出4大預防重點：
1.避免久站久坐：每30分鐘活動一下。
2.維持正常體重：肥胖是最大危險因子之一。
3.訓練小腿肌肉：騎腳踏車或飛輪最有效。
4.避免便秘：採用健康飲食，減少排便時的腹壓。
5.初期就開始保養：彈性襪＋類黃酮苷相關藥物。
最後，王威傑醫師宣導，家族史無法改變，但生活習慣是可以改的，只要越早開始保養，就越能夠延緩病程。
# 首圖來源／王威傑醫師提供
更多NOW健康報導
▸極端低溫與劇烈溫差威脅心血管！ 年輕人也應提高警覺
▸膝蓋痛不知道看哪一科？膝關節全科中心整合預防與治療 避免跑錯科延誤黃金期
其他人也在看
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 49
不只是「假男友」1／蕾菈斷開湯宇 被抓包夜歸「瘋男」晨灰家
回顧去年8月22日傍晚近6點，本刊直擊身穿紅色緊身裝的蕾菈，在國際德州撲克競技賽事空檔下樓抽菸。晚間10點7分賽事結束後，蕾菈獨自搭車離開，卻未返回位於新北市的住處，而是前往台北市大安區一處華廈。更耐人尋味的是，同樣參與該場賽事的湯宇，當晚並未現身該處，夫妻兩人...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 48
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 302
拚搏一輩子！ 媽退休想「以房養老」 兒女跳腳急阻擋：那我們繼承什麼
「以房養老」是近期流行的話題，即使年紀大了手上沒有現金，也可以將房子抵押給銀行，銀行按月給錢作為養老金。律師蘇家宏分享，有一位媽媽退休後的願望很簡單，在自己家裡有尊嚴地變老，也不想給子女添麻煩，於是就想「以房養老」，沒想到卻遭子女強烈的反對。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 39
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 31
自稱福建省金門人挨批！陳玉珍搬「蔡英文金句」回擊 金門鄉親怒轟惡劣
國民黨立委陳玉珍日前自稱是「福建金門人」而非「台灣人」，引發輿論批評，19日她再強調這樣回答不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明，更搬出前總統蔡英文一句「沒有人應該為了自己的認同道歉」回擊。不過陳玉珍發言網友不買單，連金門人都怒了留言痛斥「不要把金門鄉親與您綁定」、「你這樣做很惡劣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 188
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 30
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 45
謝步智觀點》歐洲美國「離婚」中! 川普併格陵蘭恐只是幌子 真正目的是「這個」…
[Newtalk新聞] 美國總統川普 2.0 上台之初，講了要把加拿大、格陵蘭和巴拿馬運河放入他的「購物車」併入美國版圖，剛開始，大家都認為他在說笑，除了惹來當事國的抗議外，沒太多人把他當一回事。 直到他對全球大徵稅，搞到世界經濟大亂，還在今年初入侵了委內瑞拉，抓走了人家的總統馬杜洛，各國才被嚇到，驚覺他是認真的。 尤其是在抓了馬杜洛後，川普又嗆聲說要併吞格陵蘭，這引起了歐洲國家極大的憤怒，甚至舉行聯合軍演，表態要保護丹麥的主權完整。 要知道，格陵蘭是丹麥地的屬地，丹麥是北約的一員，美國更是北約的老大。依據北約憲章第五條，同盟國有共同防禦的義務。現在，同屬「盟邦」的老大突然要吞併其中小弟的家產，其他成員國該「共同防禦」誰呢? 針對美國川普政府試圖掌握格陵蘭一事，多個歐洲國家派遣部隊前往格陵蘭舉行聯合演習，試圖保衛格陵蘭的主權。 圖：翻攝自 騰訊網 包明說 川普要「強娶」格陵蘭，可來文的、也可來武的。文的就是花錢買，只要價錢合理，雙方你情我願，大家都沒話說；武的就是派軍隊，那可就麻煩大了。 北約一旦鬧內鬨，自己人打自己人，鬧事的又是老大，沒人可以制止，那這個維護歐洲安全的組織就會土崩瓦解新頭殼 ・ 8 小時前 ・ 40
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 120
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 257
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 17 小時前 ・ 95
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 809
獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬
即時中心／温芸萱報導新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭人持開山刀狂砍37刀身亡。警方調查後鎖定36歲獨子涉有重嫌，嫌犯案發當天向父母要錢，雖拿到5千元仍不滿，與雙親爆發激烈爭執後行凶，犯後逃逸並藏身新莊運動公園過夜，昨晚落網。嫌犯供稱長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，但死者家屬強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。民視 ・ 21 小時前 ・ 177
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 1 天前 ・ 207
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 36
快訊／川普奪格陵蘭引拋售潮！美股四指全墨 「這兩檔」逆勢突圍
美東時間 1 月 20 日，美國股市遭遇 2026 年開年以來最劇烈的震盪。隨著總統川普（Donald Trump）針對格陵蘭主權問題向歐洲盟友祭出關稅威脅，市場避險情緒瞬間引爆。美股開盤後四大指數全線重挫，道瓊工業指數一度崩跌近 700 點，標普 500 指數更回吐了今年以來的所有漲幅。在資金撤出美國資產的同時，黃金與瑞郎成為避風港，金價史上首度衝破每盎司 4,750 美元大關。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 18
232條款雙面刃？台積電大利多 聯電、世界先進爆「邊緣化」危機
台美對等關稅談判落幕，台灣擴大投資美國，拿到與日韓相同的15%關稅，在232條款談判中率先拿到最優惠稅率，對於「護國神山」是一大幫助。然專家也憂心，未赴美設廠的晶片商恐被邊緣化，包括聯電與世界先進。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 17
柯文哲狠批藍營恐危及藍白合？郭正亮也喊話
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲日前直言「國民黨不要太高估他的實力」，更狠批台北市中小學免費營養午餐政策是「民粹政治」、「騙選票」，惹怒藍營一票人，恐危及藍白合。對此，前立委郭正亮昨（19...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 361
不是王世堅！郭正亮曝賴清德北市第一人選
[NOWnews今日新聞]2026九合一大選在即，綠營將派誰出戰首都台北，對戰蔣萬安備受關注。綠委王世堅、沈伯洋、行政院長卓榮泰都是外界猜測的熱門人選；對此，前立委郭正亮直言，比起王世堅、卓榮泰，日前...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 70