靜脈系統最常見疾病 靜脈曲張患者女性占6成

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台北市振興醫院，將於12月20日星期上午9時到12時，在院內健康大樓2樓第一會議室，由院長魏崢、醫師黃懷緒、戴鼎祐等人，聯合舉辦靜脈血管研討會。振興醫院表示，靜脈曲張是靜脈系統中最常見的疾病之一，當下肢靜脈功能正常時，血液能順利回流至心臟；然而，若靜脈瓣膜功能異常，導致血液無法順利回流，便會淤積於下肢靜脈內，進而造成靜脈擴張、扭曲變形，即為「靜脈曲張」。

振興醫院表示，如果是大血管出問題，就如同「堰塞湖」，表淺小血管出問題則像蜘蛛網一般，都相當惱人。靜脈曲張患者中，女性約占6成。其他常見危險因子包括：懷孕婦女、長時間久站或久坐者、肥胖者及高齡長者。

振興醫院表示，懷孕、肥胖及長時間久站或久坐，均會增加腹部壓力，進而長期壓迫靜脈，導致靜脈曲張。症狀更會隨病程而變化，初期症狀可能僅限於小腿外觀變化，伴隨疼痛與搔癢感；若未即時治療，可能進一步出現腳部腫脹、小腿色素沉著、潰瘍傷口、血流不止，嚴重時須透過手術治療改善病情。

