《靜謐之歌》集結6藝術家 聆聽畫面深處無聲呼吸

記者劉昕翊／臺北報導

風景無聲，卻在筆端迴盪。《靜謐之歌》集結6位藝術家，即日起至12月28日，在「多納藝術華山館」約20餘件畫作，透過油彩、水彩等多元媒材的堆疊，不僅呈現對自然、時間與感知的凝視，更在色層與光影之間，傳達內在情緒與記憶的折射。

多納藝術表示，此次展覽以「沉默的風景」為起點，匯聚周政緯、傅浩軒、傅作新、盧昉、王挺宇、堉泉等6位優秀藝術家，以各自的語言譜寫山川、花影與光色，形成一首靜謐的合奏。其中，周政緯以油彩層層疊映出臺灣北境山系的氣象，其作品《擎天崗看七星山》並非單純的風景紀錄，而是一種「時間的堆疊」，在高密的筆觸中，山巒的濕氣與光線的厚度交織，構築出近乎靜止的時間場域。

藝術家王挺宇的《牡丹大陸》、《花語大陸》延續其「神話生物與花之文明」的創作脈絡，其以壓克力的鮮明層次構築出奇幻的植物地誌，花形在光中綻放亦隱沒，象徵著生長與消逝的交替。傅作新的作品則在詩與夢之間游移，從此次展出的《夢之森》到《浮光流影》系列，其以繁複的筆法層疊出光的流動，每一筆都似在追尋自然界最細微的震顫，例如，花瓣的顫動、蝶翼的反光、光暈的消散，讓觀看者在光與影的縫隙間，聽見自然的低語。

當萬籟俱寂，心仍在歌唱；當時間緩慢流逝，繪畫正悄然生長。多納藝術指出，這場展覽並非關於「靜止」的缺乏運動，而是關於「靜謐」如何孕育出新的感知，邀請觀眾在彩與光影的流動中，得以暫時停下腳步，聆聽畫面深處那一道無聲的呼吸。