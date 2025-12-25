靜謐角落藝術療癒 走一趟關渡靜思堂

關渡靜思堂從25號開始，展開由志玄文教基金會書法老師「陳鏗元」所舉辦的台師大美術系四人聯展，活動為期到明年的1月31號，而現場也展出約50幅左右的作品，邀約民眾一同來欣賞。

從山水畫、到傳統書法，其中一幅書法作品，在眾多展品中格外吸睛。志玄文教基金會書法老師 陳鏗元：「這張"問路"的作品，我當初發想是想， 因為我也是佛弟子， 也是上人的弟子， 我希望也在問自己， 到底這條路 走的是對還是不對，我希望問自己一下，後來發現這是對的，所以我想說在這個菩提葉之下， 把這條路給慢慢走出來。」

菩提葉下的一個小小的身影，就是陳鏗元老師加入慈濟的內心縮影，而他也從2018年開始，就在志玄文教基金會教授書法，如今邀約他來自台師大美術系共4名老同學們，一同參與展出。志玄文教基金會書法老師 陳鏗元：「就是有朋自遠方來， 然後在我們這麼好的地方， 這麼好的靜思堂， 是一種很開心的事情， 大概會記一輩子 終身難忘。」

洪瑞澧 鄧應忠 台北報導

NS而關渡靜思堂內，還有藝術家顏麗琴，也掛上屬於自己的主視覺作品，"不知仙客來何處"，在一筆一色之間，勾勒出耐人尋味的靜謐氛圍，畫面中的花葉若隱若現，像是在留白中，引人慢慢走進畫裡的世界。藝術家｜顏麗琴：「這幅作品是仙客來，那仙客來它的含意，是一種愛 一種真摯的溫暖，在我們東方 仙客來是在喜迎嘉賓，那還有寓意吉慶 吉祥，所以說我就當時滿喜歡仙客來，我就把它畫了，因為它的這種意義非常的好。」

