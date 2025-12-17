靜音革命再進化—從政策到文化的延伸 「挺靜桃慶元旦」活動成重要里程碑

市長張善政今日在市政會議上宣布，2026年元旦升旗典禮將在龜山區長庚養生文化村舉行。圖：環保局提供

2025年即將進入跨年倒數，桃園市長張善政今(17)日在市政會議上宣布，2026年元旦升旗典禮將在龜山區長庚養生文化村舉行，活動除了軍方的展演之外，市府也邀請歌手施孝榮以及樂天女孩演出勁歌熱舞，同時邀集古董車友車聚，以「挺靜桃慶元旦」為主軸，為「靜桃專案」立下重要里程碑。

桃園市環保局指出，市府自啟動「靜桃專案」以來，已成功建立一套完整的城市智慧噪音管理體系。這套體系不僅涵蓋AI科技執法、智慧監測等稽查措施，更逐步延伸至民間自律，形成跨領域、多層次的治理網絡，讓噪音管制從單純的執法行動，提升為全民參與的文化運動。環保局表示，「靜桃專案」已正式邁入文化轉型階段，而即將於元旦舉辦的「挺靜桃慶元旦」活動，將成為此階段的重要里程碑。

桃園市環保局指出，「靜桃專案」的成功關鍵在於「剛柔並濟」的治理哲學。在「剛」的面向，市府透過環警監聯合稽查、聲音照相科技執法，以及發展AI聲紋辨識等先進技術，精準打擊噪音車輛，有效降低市民的噪音陳情案件數。

元旦當天也邀請古董車友車聚，以「挺靜桃慶元旦」為主軸，為「靜桃專案」立下重要里程碑。圖：環保局提供

然而，更重要的轉變來自「柔」的面向——城市文化的引導與重塑。環保局透過輔導合法改裝業者、推廣「文化安靜車聚」等方式，與車友社群建立對話，將原本的對抗關係轉化為合作夥伴。這種從「制度」到「自律」的轉變，象徵桃園市的噪音管制已不僅止於政策執行，而是進一步融入城市文化。

桃園市環保局預告，即將於元旦舉辦的「挺靜桃慶元旦」活動，將是文化轉變成果的最佳展現。活動預計吸引廣大市民參與，並匯聚眾多支持「合法改裝、安靜行駛」理念的車友，透過此次活動將「安靜」的價值觀深植於市民日常生活。

桃園市環保局強調，未來「靜桃專案」將持續深化，在鞏固科技執法成果的同時，更推動AI聲紋辨識及噪音治理平台建置，提升數據分析與精準打擊之成效。同時，透過文化活動與宣導，鼓勵更多市民與車友加入「靜音革命」行列，共同打造更安寧、更宜居的永續城市。

